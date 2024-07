2 nisulay'g sibat, nasakmita'g druga

INAY traffic violation ra unta ang violation, nadungagan pa hinuon ang kaso sa duha ka lalaki human masayri nga nagbitbit sab diay og ilegal nga druga.

Nasakpan kini human sipaa sa usa sa duha suspek ang pulis nga mirekisa kanila dihang giharang sa checkpoint.

Sa report sa Tagum City Police Station, tingkagol sa prisohan ang duha ka suspek human positibo nga nakuhaan og druga sa checkpoint sa Barangay New Balamban, siyudad sa Tagum, Hulyo 3, 2024.

Mga dinakpan giila nga sila alyas Jake, 26, taga Purok 17-2 Dagatnon, Brgy., Central, Davao Oriental ug alyas Jade, 20, laborer, nga taga Brgy. Central, Davao Oriental sab.

Suma pa nga nagsakay ang duruha og Raider 150 black/red Suzuki nga walay side mirror mao nga giharang sa mga pulis sa pag-agi sa checkpoint.

Apan dihang girekisa na sa pulis ug gipangayoan sa ilang dokumento sa motor, si alyas Jade kalit nga nisipa sa pulis ug niaksiyon dayo ang duruha og sibat.

Apan wa miandar ang motorsiklo hinungdan nga nangadakpan sila sa pulis.

Nakuha sa posisyon sa duruha ang ilegal nga druga, balor og P170,000 nga mitimbang og 25 gramos. Apil nga nakuha sa ilang posisyon ang kutsilyo ug uban pang gamit.

Ang duruha balhog na's prisohan sa Tagum Police Station diin atubangon nila ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug kalapasan sa Art. 151 sa RPC (Resistance and disobedience to a person in authority or the agents of such person). (Rhona G. Villariasa)