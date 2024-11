2 suspek sa ismagol nga yosi gikasohan

GIPASAKAAN na og kaso ang duha ka mga lalaki kinsa nadakpan human nga namaligya og ismagol nga sigarilyo sa gikasa nga buy-bust operation Regional Special Operations Group 11 (RSOG) Davao Region.

Ang operasyon natigayon alas 3:05 sa hapon, Nobyembre 19, 2024, sa Jomat Bldg., J.P. Laurel Avenue, Barangay Angliongto, Davao City.

Kauban sa RSOG-Davao ang City Special Operations Group 11 (CSOG) nga gipangunahan ni Police Lieutenant Richard Dionisio, ubos sa supervision ni Police Major Maynard Pascual, ug sa City Drug Enforcement Unit (CDEU) sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Stefan Andrenicus Rabino.

Una niini, nakigtransaksiyon ang duha ka suspek nga sila alyas Jason, 35 anyos, ug usa ka alyas Benzal, 31 anyos, sa nagtakuban nga pulis nga sila mobaligya og kinarton nga sigarilyo.

Dihang gidawat na ang boodle money, daling giposasan ang mga suspek ug nakuha sa ilang posisyon ang duha ka karton sa Gold City cigarette master cases nga gimarkahan og inisyal nga “JRL-2” ug “JRL-3” isip buy-bust item nga mokantidad og P26,000.

Nakuha sab sa ilang posisyon ang lain pang mga kinarton nga sigarilyo nga mokantidad ang tanan og P2,500,000.

Sumala sa mga nahisgutan nga gisugo ra sab sila, ug wala sila kaila sa nagsugo kanila butang nga sila ang gipangdakop sa mga pulis.

Kagahapong adlawa, gidala na sa City Prosecutors Office ang mga nahisgutan kinsa mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 10643 kun Tobacco Control Law [requires graphic health warnings on 50 percent of each of the principal display areas of tobacco product packaging], ug ang RA 12022 kun Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. (Jeepy P. Compio)