2 truck sa ismagol nga yosi naharang

KIDAPAWAN CITY -- Pasakaan og kaso nga kalapasan sa Republic Act 10863, kun Customs Modernization and Tariff Act, ug Graphic Health Warning Law ang unom ka tawo nga sakay sa duha ka Mitsubishi Fuso 10-wheeler truck wing van nga nagkarga og ismagol nga mga yosi alas 2:00 sa hapon, Huwebes, Septyembre 4, 2025, sa Pigcawayan, probinsiya sa Cotabato.
Lulan sa unang wing van mao sila John Carlo Hutba Diez, 33-anyos, drayber, taga-Osamis City; Joeromano Unayan, 27-anyos, helper, taga-Zamboanga Sibugay; ug Michael Hutba Diaz, 37-anyos, taga-Osamis City.
Samtang sa ikaduhang wing van mao sila Rodel Viejo Calalang, 30-anyos, drayber, taga-Zamboanga Sibugay; Arjay Antok Abelino, 18-anyos, helper, taga-Zamboanga Sibugay; ug Roger Viejo Calalang, 33-anyos, helper, taga-Zamboanga Sibugay.
Gibutyag ni Cotabato Police Provincial Office Director Colonel Gilberto Tuzon nga nakadawat sila og intel reports sa duha ka wing van truck nga dunay karga nga smuggled cigarettes.
Nagpahigayon dayon og hiniusang operasyon ang puwersa sa Pigcawayan Municipal Police Station, 1203rd Maneuvering Company, Regional Mobile Force Battalion 12, uban ang lain pang yunit sa kapulisan ug Bureau of Customs (BOC) sa Barangay Panatan, Pigcawayan, Cotabato Province.
Sa dihang niagi na ang duha ka wing van gikan sa Zamboanga Sibugay ug paingon sa Kabacan sa maong probinsiya nga dunay karga nga uling apan apil sab diay mga ismagol nga yosi.
Narekober sa kapulisan ug BOC ang 188 karton sa Fort brand (50 reams) nga kantidad og P7,386,520; 12 cellophane sa Fort brand (50 reams) nikantidad og P471,480 nga lulan sa unang wing van.
Samtang sa ikaduha, mao ang 100 karton sa Fort brand (50 reams) – P3,929,000 ug 100 kahon sa Berlin brand (50 reams ) – P3,929,000 nga nisumada ang balor ngadto sa P15,716,000.
Walay napakita nga mga dokumento ang mga sakay sa duha ka trak sa ilang karga nga sigarilyo hinungdan nga gibalhog sa prisohan sa Pigcawayan Municipal Police Station ug mag-atubang og kaso ngadto sa hukmanan. (Edgar E. Fuerzas)