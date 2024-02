23 barangay sa Davao Region naa sa state of calamity

DAVAO REGION — Nipasar ang ika-20 nga Konseho ning siyudad sa Davao og ordinansa nga nagdeklara nga 23 ka mga barangay sa dakbayan ipailawom sa state of calamity tungod sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta resulta sa Low Pressure Area (LPA).

Si Konsehala Myrna Dalodo-Ortiz, tsirman sa finance committee, ways and means and appropriations, kinsa maoy nagsugyot sa ordinansa nagbutyag nga maggahin sila og porsiyon sa 30 porsiyento nga Quick Response Fund (QRF) ngadto sa mga barangay nga grabeng naapektuhan sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta isip tabang ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa LPA.

“From the LGU ng Davao City ang assistance natin to be given from the QRF nga ma-utilize nato is P84,350,000 so kana siya atoang QRF for the city, meaning katong mga nabahaan nato nga kabarangayan,” tataw ni Ortiz sa paghinabi kaniya sa mga tigbalita, Martes sa buntag, Pebrero 6, 2024, sa Sangguniang Panlungsod.

Samtang mga P19 milyon nga QRF alang sa laing mga Local Government Units (LGUs) sa porma nga welfare goods ug QRF ngadto sa uban nga LGUs sa porma nga tabang salapi nga mga P6,100,000.

Gitataw ni Ortiz nga bisan sa dakong kantidad nga ihatag ngadto sa ubang LGUs gikan sa QRF, duna pa gihapoy igong pundo tungod matag tuig ang wala magamit nga calamity fund i-deposito ngadto sa trust fund ug di kini kasagaran magamit matag tuig.

“So ang atoang pundo sa trust fund nato specifically for the utilization of QRF will amount to more than P600 million so dako-dako pa na siya nga pundo para sa atoang siyudad sa Davao God forbid nga para gamiton na siya in cases para sa calamities,” pagtin-aw sa konsehala.

Pipila ka mga barangay ubos sa state of calamity tungod sa mga pagbaha mao ang Lasang; San Isidro; Bunawan Proper; Barangay 1-A, 2-A, 8-A, 9-A, 10-A, 19-B; Matina Crossing, Maa, Tigatto, Waan, New Carmen, ug Tambobong. Samtang mga barangay ubos sa state of calamity tungod sa pagdahili sa yuta mao ang Marilog Proper, Salaysay, Tamugan, Lamanan, Saloy, Malabog, ug Paquibato Proper.

Si Alfredo Baloran, pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), atol sa ikalima nga regular session, nagkanayon nga ilang gilakip ang barangay nga naapektuhan sa pagdahili sa yuta ubos sa state of calamity tungod kay daghang mga pamilya ang nadislokar tungod niini. Kasamtangan silang gibakwit sa mga personahe sa CDRRMO ug gibutyag nga pipila sa ilang mga luna naa sa danger zones.

“Continuous pa ang heavy downpour maybe there is some areas pa nga may mass wasting especially in third district,” pasabot ni Baloran.