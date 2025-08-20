24 Todas rehistrado na ilawom sa Oplan Hapsay

OPISYAL nang narehistro ang 24 ka Tricycle Operators and Drivers Associations (Todas) sa Sta. Ana area ilawom sa gipakusgang kampanya sa PS1 Sta. Ana Police Station nga gitawag nga Oplan Hapsay o Highway and Pedestrian Safety Advocacy for Dabawenyos.
Ang maong inisyatibo gipasiugdahan ni Police Major Richeen Lagnayo, station commander sa Police Station (PS) 1 Sta. Ana, subay sa Strategic Anti-Criminality Plan ni Davao City Police Office (DCPO) Director Colonel Mannan Muarip.
Pinaagi sa pormal nga Memorandum of Understanding (MOU), narehistro na ang 24 ka Todas ug napili na ang ilang mga presidente nga mahimong representante sa organisasyon.
Lakip sa giimplementar sa programa mao ang pagpahimutang sa mga identity plate numbers sa tanang e-trike ug tricycle.
Gisumpayan kini og QR code system aron dali mailhan ang drayber ug tag-iya sa sakyanan, dako kini'g tabang kon adunay reklamo o isyu sa seguridad.
Samtang nagpadayon ang pagpalig-on sa transport security, giseguro usab sa mga awtoridad nga maapil ang mga jeep ug van operators pinaagi sa mga aktibidad sa Police Community Relation (PCR).
Apil sa gihimo mao ang inspeksiyon, pagbutang og PNP hotline numbers, ug pakigpulong sa mga Toda members aron mapakusog ang kooperasyon ug mapatuman ang culture of security.
Sugod Agosto 18, 2025, epektibo na ang paggamit sa identity plates diin gipanawagan sa PS1 Sta. Ana nga ang tanang tricycle drivers ug operators mosunod sa polisiya aron mapadayon ang hapsay, luwas, ug organisadong transportasyon sa dakbayan sa Dabaw.
“Ang among tumong mao ang kaluwasan sa tanang commuters ug ang legal nga operasyon sa atong mga drayber. Kinahanglan nato ang panaghiusa para makab-ot ang usa ka malinawon ug organisadong komunidad,” matud pa ni Lagnayo.
Padayon ang PS1 Sta. Ana sa pagpahigayon og coordination meetings, inspection checkpoints, ug education drive isip kabahin sa long-term implementation sa Oplan Hapsay. (Jeepy P. Compio)