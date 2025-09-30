3 disgrasya's Davao nikalas og kinabuhi

TULO ka managlahing insidente sa disgrasya sa kadalanan ang natala sa kapulisan sa Davao City sulod sa duha ka adlaw nga nagresulta sa kamatayon ug pagkaangol sa mga biktima.
Ang kapulisan nagpahimangno sa mga motorista ug siklista nga mag-amping kanunay sa dalan ug sundon ang lagda sa trapiko aron malikayan ang susamang hitabo.
Sa unang insidente, namatay ang usa ka 70-anyos nga siklista nga nailhan nga si Domingo Pagod Morales, residente sa Punta Dumalag 3, Matina Aplaya.
Ang biktima nabanggaan og multicab samtang nitabok sa Coastal Road daplin sa DPWH Bunkhouse, Bago Aplaya alas 7 sa gabii, Septyembre 26, 2025.
Pagkahuman sa disgrasya, gidala ang biktima sa 911 paramedics sa Davao Seventh-day Adventist Hospital apan gideklarar nga dead on arrival sa doktor.
Ang multicab nga naka-disgrasya nisibat ug karon gipangita pa sa kapulisan.
Laing disgrasya ang nahitabo sa Tibungco, Daang Maharlika Highway alas 11 sa buntag, Septyembre 27, 2025.
Nalambigit sa disgrasya ang habal-habal nga gimaneho ni Ivan Lloyd Getigan Caluda, 33-anyos, kauban ang iyang pasahero nga si Angelica Caca, ug usa ka Prime Mover truck nga gimaneho ni Jessie Talingting Nibrea, 37-anyos.
Tungod sa kusog nga bangga, nalabay ug nabagnos sa dalan ang motorsiklo nga hinungdan sa pagkamatay ni Caluda samtang ang iyang pasahero gidala sa Southern Philippines Medical Center (SPMC).
Sa laing bahin, usa ka 22-anyos nga construction worker nga si Jhonrey ang grabe nga naangol human masangit ang iyang motorsiklo sa Suzuki Mini Van sa interseksiyon sa Jade ug Tupaz Street, Gem Village, Ma-a, alas 7 sa gabii, Septyembre 25, 2025.
Gidala dayon ang biktima sa SPMC ug nagpabiling kritikal ang kondisyon.
Nakit-an usab sa imbestigasyon nga wala kini lisensiya sa pag-drive.
Tungod sa sunod-sunod nga aksidente, gipamatngon sa Davao City Police ang katawhan nga mag-amping sa dalan ug likayan ang pagdagan sa paspas nga dili kontrolado.
Ang trapiko nga lagda gikinahanglan sundon ug ang mga motorista gipahimangnoan nga importante ang pagdala og lisensya ug rehistradong sakyanan aron malikayan ang kadaut ug dakong peligro sa kinabuhi. (Jeepy P. Compio)