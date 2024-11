3-M pagbaha sa botante sa Davao Region

GITAHO sa Commission on Elections-Davao Region (Comelec-Davao) nga kapin sa tres milyones ka botante ang nagparehistro alang sa taliabot nga national and local elections gikan Pebrero hangtud Septyembre 2024.

Kini subay sa pagbalik sa voter registration sa tibuok nasud alang sa 2025 midterm elections, nga nidagan gikan Pebrero 12 hangtud Septyembre 30, 2024.

Atol sa presentasyon sa Kapehan sa Bagong Pilipinas kagahapon, Martes, Nobyembre 5, 2024, gipaambit sa Comelec-Davao nga ang Davao City nanguna sa nagparehistro nga botante nga niabot og 1,007,794, gisundan sa Davao del Norte uban ang 721,737, Davao de Oro nga naay 551,671, ug Davao del Sur nga dunay 464,812.

Sa Davao Oriental, niabot og 435,188 ka mga rehistradong botante, samtang ang Davao Occidental dunay 205,737.

“This is our initial number of voters because we are verifying databases and preparing precincts,” butyag ni Comelec-Davao Assistant Regional Director Gay Enumerables.

Gitataw sab ni Enumerables nga atol sa pito ka bulan nga voter registration period, ang ahensiya naka-establisar og 1,078 satellite registration sites, kon diin ang Davao del Norte dunay pinakataas nga ihap sa 293.

Nisunod ang Davao City nga dunay 203, Davao de Oro nga naay 181, Davao del Sur uban ang 176, Davao Oriental nga 153, ug Davao Occidental nga dunay 72.

“Yung mga satellite registration natin are not only in the barangays but we also included some schools and malls,” dugang pa niya pinaagi sa pagpahimug-at nga ang proseso karong tuiga nagtumong sa paglakip sa mga hilit nga dapit ug layo nga mga komunidad isip kabahin sa ilang paningkamot alang sa "inclusive and peaceful voter registration."

Sumala pa nga ang katapusang voter registration period nahitabo niadtong Disyembre 12, 2022, hangtud Enero 31, 2023, kon diin kapin sa 2.5 milyon ang aplikasyon ang ilang nadawat sa tibuok nasud. (David Ezra Francisquete)