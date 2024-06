3 menor, 3 hamtong patay sa bangga

PATAY ang tulo ka menor de edad ug tulo ka hamtong samtang upat sab ka menor de edad ang naangol sa nahitabong bangga sa trak ug traysikel, alas 3:25 sa hapon, Dominggo, Hunyo 16, 2024, sa General Santos City.

Mga namatay giila nga si Jane, usa ka tuig ang pangedaron; Michael, 11-anyos; Rosilene Bigtasin Pajaro, 28-anyos; Marivic Enan, 28-anyos; Natalie, 6-anyos; ug drayber sa traysikel nga si Jay Cañedo, 32-anyos.

Naangol sab sila Raven, 13-anyos; Joy, 7-anyos; Chriespiar, 8-anyos; ug Rose, 12-anyos.

Gibutyag ni General Santos City Police Office Director Colonel Nicomedes Olaivar Jr. nga sakay ang mga biktima sa usa ka traysikel sa Makar-Siguel Highway Road sa Purok Cabu sa Barangay Tambler sa dihang gibanggaan sa kasugat nga Isuzu six-wheeler truck.

Tungod sa kakusog sa impak sa bangga, 5 gilayon ang on the spot nga namatay samtang ang usa dead on arrival sa balay tambalanan.

Bun-og lang ang nahiaguman sa tulo nga sakay sa six-wheeler truck, apil ang drayber.

Daghan ang nag-ingon nga kusog ang dagan sa trak nga nibangga sa traysikel diin ang mga sakay gikan sa family party o Father's Day celebration. (EEF)