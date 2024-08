3 nangluba, nasikop

TULO ka mga suspek gipasakaan na og kasong frustrated murder human madakpi sa ginsakpan sa Davao City Police Office (DCPO) sa gidugayon nga wa pay duha ka minuto niadtong Agosto 13, 2024.

Kini aron mamentinar ang 3-Minute Response Time (MRT) nga inisyatibo ubos sa bag-ong liderato ni Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) Director Brigadier Nicolas D. Torre III sa tumong nga masiguro nga ang mga Dabawenyo makadawat sa tukma sa panahon nga tabang batok sa krimen.

Subay sa spot report sa kapulisan, ang tulo ka mga suspek nga laborer nalambigit sa init nga panaglalis sa biktima atubangan sa Big Hero's Establishment sa F. Torres Street, Barangay 11-B, Davao City.

Daling natabang ang biktima ug gidala sa Southern Philippines Medical Center (SPMC) human nakaangkon og samad-dinunggaban sa liog gamit ang gunting ug barbecue stick.

Si Torre misaad nga palig-onon ug pauswagon ang 911 nga sistema sa emerhensiya sa rehiyon ug gamiton ang state-of-the-art nga mga teknolohiya aron mahatagan dayon og tukmang higayon ang pagtubag.

Sumala niya, mahimo nga makigkompetensiya sa ubang mga medical response team gikan sa mga urbanized regions, sama sa Quezon City ug uban pang siyudad sa National Capital Region (NCR).

Apan niadtong Hulyo ning tuiga, si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte niingon nga iyang sagpaon ang heneral tungod kay “unrealistic” ang iyang ideya sa tulo ka minuto nga emergency quick response sa siyudad.

“Isa ka buwan na kini sa PRO pero naa bay nabag-o? Unsay nahitabo sa iyang response rule? Has anything changed? Wala. Does he want us to expect nga pag-abot sa panahon nga naa ng three-minute response nya mahuman nang problemaha na, then show us. Hawud man kaha ka. Lamia sagpaon ning tawhana, kung makit-an nako na sagpaon gyud nako na,” mensahe ni Mayor Baste atol sa “Basta Dabawenyo” nga podcast nga nadungog sa iyang official Facebook page. (JPC, DEF)