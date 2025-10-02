3 POIs gitumbok sa pagpatay sa 2-anyos

KIDAPAWAN CITY -- Kapin sa usa ka buwan ang milabay apan mora'g idlas pa gihapon ang hustisya alang sa 2-anyos nga babaye kinsa gilugos ug gipatay niadtong Agosto 19, 2025, duol sa usa ka daycare center sa Barangay Buluan, Pigcawayan, North Cotabato.
Ang batang babaye nga si Kiara diha ra sa sulod sa Buluan Daycare Center sa wala pa gipatay apan misteryuso nga nakaplagan sa swimming pool.
Sa Facebook post sa iyang inahan, ang inisyal nga taho nagtumbok nga nalumos ang hinungdan sa iyang kamatayon, apan base sa autopsy report, "asphyxia by smothering" diay ang hinungdan nga buot ipasabot nga gituyo kini sa pagpatay pinaagi sa pagtabon sa iyang ilong ug baba.
May mga timailhan usab nga gilugos ang bata.
Sa pinakaulahing taho sa Pigcawayan Municipal Police Station, tulo ka persons of interest ang ilang gitarget.
Sumala ni Pigcawayan Chief of Police, Major Mark John Mutlah, nga wala makabantay ang magtutudlo sa daycare nga kalit lang nawala si Kiara niadtong adlawa tungod kay busy sila sa feeding program, hinungdan nga nakurat na lang sila dihang nadiskubrehan ang lawas niini sa swimming pool.
Nihimo na og follow-up report ang Pigcawayan MPS ug nakigtagbo sa mga opisyal sa barangay aron tukion ang dagan sa kaso.
Nanawagan si Barangay Buluan Chairman Ruben Marco sa mga suspek sa krimen nga motahan na ngadto sa mga awtoridad.
Sa pikas bahin, brutal nga gipatay ang lider sa mga lumad alas 4:00 sa hapon, Martes, Septyembre 30, 2025, sa Datu Hoffer, Maguindanao del Sur Province.
Giila ang biktima nga Nel Lupos, 49-anyos, minyo, tribal leader sa mga Teduray ug nagpuyo sa Sitio Kulab, Barangay Limpongo, Datu Hoffer sa maong probinsiya.
Gibutyag ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office (MDSPPO) director Colonel Sultan Salman Sapal nga samtang naglakaw ang biktima pauli sa iyang gipuy-an gikan sa uma niini, wa niini damha nga dunay niatang kaniya nga wala mailhing mga suspek ug nagpusil kaniya gamit ang M16 Armalite rifles.
Sa dihang natumba na ang biktima, gitiwasan pa gyud kini sa mga suspek ug giabis pa gyud ang iyang liog gamit ang mahait nga sundang.
Dali sab dayong nisibat ang mga suspek paingon sa hilit nga dapit sa Datu Hoffer.
Kahinumdoman nga tulo na ka lider sa Teduray ang gipatay sa Datu Hoffer gumikan sa away sa yuta.
Gitutukan karon sa kapulisan sa Datu Hoffer ang imbestigasyon sa pagpatay sa biktima. (Edgar E. Fuerzas)