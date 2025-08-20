30% discount lubnganan sa seniors, PWDs

GISUGYOT ni Konsehal Ragde Ibuyan sa Davao City ang ordinansa alang sa 30 porsiyento nga diskuwento alang sa senior citizens ug persons with disabilities (PWD) sa bayad sa abang sa mga memorial lots ug compartment niches sa pampublikong sementeryo.
Si Ibuyan, kinsa tsirman sa Committee on Government Enterprises and Privatization, nagkanayon nga dunay panginahangaln sa pagpagaan sa gibug-aton sa bulnerable nga sektor sa sosyedad.
Matud niya nga usa sa mga galastohan nga kinahanglan nga ikonsidera sa katawhan mao ang kamatayon sa kabanay o miyembro sa pamilya ug ang paggasto sa abang sa memorial lots sa compartment niches sa pampublikong sementeryo sa dakbayan.
"This representation believes that a way forward is to offer a 30 percent discount to the leasing costs of the memorial lots or compartment niches for our PWDs and senior citizens who will be buried in our public cemeteries," matud niya atol sa iyang privilege speech, Martes, Agosto 20, 2025, sa Sangguniang Panlungsod.
Dugang ni Ibuyan nga ang gasto sa abang sa memorial lots ug compartment niches sa sementeryo nagagikan sa P6,000 hangtud P8,000 sulod sa unom ka tuig nga lease contract, ug kini kinahanglan pa nga i-renew.
Gikonsidera nga ang pamuhis sa pampublikong sementeryo sa milabay nga mga katuigan nilapas sa ilang target. Gikanayon ni Ibuyan nga kinahangaln nga gamiton kini nga oportunidad aron nga mapagaan ang gibug-aton sa pinansiyal sa senior citizens ug PWDs ilabi na sa memorial lots ug compartment niches.
Sumala sa konsehal nga ubos sa Republic Act (RA) 9994, labing nailhan isip Expanded Senior Citizens Act of 2010, ug ang RA 10754, labing nailhan usab nga Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability (PWD), nagkanayon nga ang senior citizens ug PWDs kinahanglan nga hatagan og 20 porsiyento nga diskuwento alang sa ilang funeral ug burial nga galastohan, apan kini nga probisyon wala malakip ang memorial lots.
Gitumbok ni Ibuyan ang Section 16 ug 17 sa Local Government Code, kon diin ang local government kinahanglan nga magpromotar sa social justice ug welfare alang sa senior citizens ug PWDs.
Iyang giklaro nga ang kabug-aton sa pinansiyal niining ngadto kanila mapagaan pinaagi sa pagpanday og ordinansa nga mohatag og 30 porsiyento nga diskuwentro sa memorial lots ug compartment niches.
"This proposed ordinance has the potential to lift some financial burden for these vulnerable sectors and to their families most especially in times of tragedy," tataw niya.
Ang maong privilege speech ni Ibuyan gikonsidera nga unang pagbasa ug gi-refer ngado sa hingtundan nga komitiba.
Kahinumdoman nga gitaho sa City Economic Enterprise niadtong Mayo 23, 2024, nga ang kita sa public cemeteries nikubos sa 2024 itandi sa 2023.
Gitaho sab sa buhatan nga ang public cemeteries (Wireless, Calinan, Tugbok, Mintal, Toril, Panacan, Tibungco, Bunawan, Tagakpan, ug Maa) nakatigum og P7,310,596.87, kon diin mas ubos sa kita niadtong 2023 nga niabot og P8,047,839.20. (Rojean Grace G. Patumbon)