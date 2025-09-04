3,000 CTGs balik na’s sabakan sa balaod

SUKAD 2016, nakatala ang Philippine Army’s (PA) 10th Infantry Division “Agila” Division (10ID) og nagsurender nga dul-an 3,000 ka miyembro sa communist insurgent groups, apil ang regular nga manggugubat ug auxiliary militiamen.
Gikan 2016 hangtud sa ikaduhang kuwarter sa 2025, ang dibisyon duna nay 1,798 ka miyembro sa Communist Terrorist Groups (CTG) ug 851 miyembro sa Milisiang Bayan (MB) nga nisurender sa ilang mga armas.
Gipahimug-atan ni Major Ruben Gadut, opisyal sa 10th Infantry Division Public Affairs Office (DPAO), atol sa bag-ohay nga Davao Peace and Security press briefing nga ang MB lahi sa regular New People’s Army (NPA) cadre.
“The Milisiang Bayan is a separate entity from the regular NPA. They are organized by the local party committee to serve as a defense unit or a civilian armed unit that can be used by regular NPA members during military actions like ambushes,” tin-aw niya.
Sumala kang Gadut, kini nga mga nagsurender "eligible" na kaon alang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP), nga naghanyag og pinansiyal nga tabang, tabang panginabuhian, ug firearm remuneration aron nga tabangan ang mga kanhi manggugubat nga mahiusa og balik sa sosyedad.
Sukad 2023, gitaho sa Department of the Interior and Local Government (DILG) nga kadtong gitabangan ubos sa E-Clip, 821 niini mga kanhi miyembro sa NPA ug 298 mga Milisiang Bayan, nga nihatud sa sumada ngadto sa 1,119 ka indibiduwal kinsa nakadawat na og suporta.
Ang opisyal nihatag sab og dugang katikaran: sa 2,649 nga documented nga nisurender, moabot lang sa 246 ang nagpaabot sa pagproseso, tungod sa administrative nga pagkadelatar nga nakapalibot sa bag-ong balidasyon.
Bag-ohay, 189 ka kanhi mga rebelde sa Quezon, Bukidnon ug dugang 24 ka mga kadre sa Asuncion, Davao del Norte gibalidar ug kasamtangang napailawom sa gikinahanglan nga pamaagi.
Samtang dinalian nga tabang nga P15,000 ang natunol ngadto sa 2,350 nga nabalidar nga kanhi mga rebelde, samtang 1,378 regular CTG combatants nakadawat og P50,000 matag usa nga panginabuhian.
Ang firearm remuneration, nga naglambigit og subsob nga balidasyon pinaagi sa "ballistics and macro-etching," naaprobahan na alang sa 439 ka indibiduwal hangtud ning pagsulat; kini nga limitado nga ihap nagpakita sa "careful scrutiny" nga gikinahanglan aron maseguro nga mga armas di na magamit og balik sa kalihukang kriminal.
Samtang kini nga ihap igo na, mga awtoridad naglaum og dugang pagsurender, ilabi na gikan sa mga nag-“lie-low” nga mga sakop. Bisan tuod kung di na sila aktibo, kini nga mga indibiduwal puwede gihapong risgo sa paghatag og "intelligence to insurgent groups."
Padayon ang 10th ID sa paningkamot sa pag-abot ug pagdasig niining mga indibiduwal aron nga makapahimulos sa E-CLIP ug amnesty programs.
Kini nga mga katikaran nahitabo uban ang mas halapad nga strategic gains.
Sukad sa sayo sa 2025, mga napulo ka mga armadong miyembro sa Southern Mindanao Regional Committee, ang katapusang nahabilin nga armadong paksiyon sa NPA sa rehiyon, nagpabilin nga aktibo.
Ang dibisyon kompiyansa nga ang pagpuhag niining katapusang puwersa morepresenta og makasaysayanong kalampusan. (David Ezra Francisquete)