306 sakop sa DEUs negatibo's gihimo nga random drug test

ARON mapabilin ang pagsalig sa katawhan ngadto sa hanay sa kapulisan sa Davao City, partikular sa Drug Enforcement Units (DEUs), gipailawon sa random ug unannounced drug test ang tanang personahe niini.

Martes sa hapon, Oktubre 31, 2024, ang tanang 306 ka mga personahe sa DEU mipailawom sa drug testing diin ang tanan kanila migula nga negatibo.

Sumala sa report sa Davao City Police Office (DCPO), ang Davao City Forensic Unit (DCFU) nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Florepes Pallado ang mihimo og drug test screening sa Sandigan Hall, DCPO Main Building, Domingo E. Leonor Headquarters.

Ang aktibidad gipasigarbo sa DCPO aron mapabilin ang pagsalig sa katawhang Dabawenyo ngadto sa ilang hanay.

“All who undergone drug test turned out negative result of screening test,” sumala sa pamahayag sa DCPO pinaagi sa spokesperson Police Captain Hazel Tuazon.

Dugang sa opisyal nga ang matag yunit sa kapulisan dunay regular nga ipahigayon random ug unannounced drug testing nga maoy usa sa ilang mga mandatu gikan sa ilang higher office. (Jeepy P. Compio)