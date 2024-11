336 wanted persons sikop sa Davao Region

MOABOT ngadto sa 449 ka malampusong pagsilbi og warrant of arrest sa tibuok bulan sa Oktubre niresulta sa pagkabingwit sa 114 ka most wanted persons (MWPs), kon diin sa maong ihap nalakip sab ang Top 10 MWP, ug laing 222 nga wanted persons sa tibuok Davao Region.

Nasayran nga ubang mga wanted persons nagbaton og usa hangtud tulo ka mga standing warrants of arrest.

Ang usa ka bulan nga sunod-sunod nga operasyon sa kapulisan Police Regional Office (PRO)-Davao Region nagtinguha sa pag-ila ug pagdakop sa mga high-profile nga mga pinangita sa balaod ug uban pang mga wanted nga indibiduwal.

Ang maong paningkamot niresulta sa pagka-aresto sa mga high-value criminals (HVCs) nga gikonsidera nga Region’s Top 10 Most Wanted Person, sama nila Jegger D. Sugpatan nga Top 1 MWP tungod sa kasong Murder; Jimmy Dela Cerna Tagolaylay nga Top 2 MWP tungod sa kalapasan sa Republic Act 7610 (2 ihap) ug Qualified Rape (2 ihap); Ruel Londres kinsa Top 4 MWP tungod sa kasong Rape; Dieg E. Tano nga Top 5 MWP tungod sa kasong Statutory Rape; Angelito Dela Torre Aguidor nga Top 6 MWP tungod sa kasong Rape; Ronna R. Reyes nga Top 7 MWP sa kalapasan sa Section 5 ug 11 sa R.A. 9165; Reymart “Kaka” Taya nga Top 8 MWP tungod sa kalapasan sa RA 7610 (2 ihap) ug Sexual Assault; ug Jhon Dave Lumakang Legaspi nga Top 9 MWP tungod sa kalapasan sa RA 7610.

Dugang pa niini, daghang mga wanted persons sa provincial/municipal/station level ang naaresto nga nalambigit sab sa mga high-profile nga krimen.

Ang maong kalampusan nagpadayag sa pagkomitar sa PRO-Davao Region sa pagtuman sa balaod ug pagseguro nga mga suspek manubag sa ilang salaod nga nabuhat.

Ang kalampusan sa pagkasikop sa maong mga indibiduwal nagpadayag sab sa pagkomitar sa PRO-Davao Region sa paghatag og prayoridad sa pagsikop sa mga pinangita nga naghatag og dakong hulga sa kaluwasan sa publiko.

Samtang gidayeg ni PRO-Davao Region Acting Director Police Brigadier General Leon Victor Z. Rosete ang dedikasyon sa kapulisan sa ilang tahas.

"The apprehension of these wanted individuals is a testament to the hard work, vigilance, and cooperation of our police force and local communities. PRO 11 remains committed to maintaining peace and security, and these arrests are a critical step toward a safer Davao Region,” matud ni PBGen. Rosete.

Gidasig sa PRO-Davao Region ang publiko nga padayong makig-alayon uban ang kapulisan pinaagi sa pagtaho og impormasyon sa pinangita sa balaod nga mga indibiduwal kay dako na kini og matampo sa kinatibuk-ang seguridad sa rehiyon. (Wenz G. Mendoza)