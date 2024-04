36-anyos nga negusyante napalgang patay

WALAY nakitang foul play ang kapulisan sa general investigation section sa Buhangin Police Station sa kamatayon sa usa ka 36-anyos nga negusyante, kinsa napalgang patay sud sa lawak niini alas 6 sa buntag, Abril 17, 2024 didto sa Barangay Cabantian, Buhangin Davao City.

Sa report gikan sa Davao City Police Office (DCPO) wala nay kinabuhi nga nakit-an sud sa kuwarto niini ang biktima nga si alyas Cris, ulitawo.

Una niini, samtang nanglimpyo ang kabanay sa biktima, misugat nalang sa ilang panan-aw ang nagbuy-od nga patay’ng lawas sa biktima nga naglunang sa kaugalingong dugo, kinsa dunay samad-pinusilan sa walang bahin sa ulo.

Naay gibilin nga suwat ang biktima kinsa wala gipahibalo sa kapulisan ang detalye.

Narekober kilid sa biktima ang usa ka .380 caliber pistol.

Ang Paramedics team sa Central 911 ang mideklara nga wala nay kinabuhi ang biktima.

(Jeepy P. Compio)