39th anniversary sa KOJC gipugngan?

SA PADAYON nga pagpangita sa relihiyusong lider nga si Pastor Apollo Quiboloy ug sa lain pang upat ka mga akusado, mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) gidid-an nga makasulod sa ilang katedral atol unta sa ilang ika-39th anniversary sa simbahan, Septyembre 1, 2024.

Ang operasyon nga nagsugod niadtong Sabado sa Agosto 24, 2024, mas gilugwayan pa nga walay espisipiko nga panahon kung kanus-a kini matapos human nga wala pa gyud madakpi si Quiboloy, kon diin nagpugos sa mga miyembro sa KOJC nga molusad sa ilang mga pag-ampo gawas sa katedral.

Sa paghinabi uban kang KOJC legal counsel lawyer Israelito Torreon sayo ning semanaha, ang opisyal personal nga nagkompirma ngadto sa GMA Regional TV nga ang Philippine National Police (PNP) wala magtugot kanila nga mohimo sa ilang kasaulogan sa anibersaryo sa sagradong lugar pinaagi sa pagbutang og "yellow police line", nga nagpasabot og restriksiyon.

“The PNP refused my client's request to use the KOJC Cathedral so they will just use, instead, the front portion of the KINGDOME per PNP’s instructions. They are controlling and occupying the KOJC Cathedral, hence, we have to deal with them,” tug-an ni Torreon samtang nag-awhag sa mga pulis nga mosunod kung unsa ang gimando sa Temporary Protection Order (TPO) nga gipagawas sa korte sa Davao.

Giisyu ang TPO aron nga "to cease-and-desist” ug ihunong ang pagbarikada ug pagbabag sa KOJC nga nagpugong sa mga miyembro sa relihiyuso nga makasulod sa 30-ektaryang luna.

Apan ang mando tataw nga nagkanayon nga ang maong aksiyon wala mag“nullify” o “stop” sa pagserbi sa warrant of arrest batok sa akusado.

Human sa pahayag sa KOJC, gilantugi sa PNP ang alegasyon nga gihimo nilang Command Center ang katedral apan usa kini ka Advance Command Post alang sa ilang gipadala nga "ground-penetrating radar" nga maka-detect sa pulso sa pinangita nga lider sa maong lugar.

Apan walay pisikal nga pagkatawo ni Quiboloy ang nakita.

“Hindi totoo na ginawang command center and loob ng cathedral. Ang presensya ng ng PNP sa nasabing lugar ay para lamang sa pagpapatupad ng batas at siguraduhin na walang magiging banta sa kapayapaan at kaayusan,” sumala sa PNP ug nagkanayon nga ang maong hungihong mao ang tinguhang pagdaut sa reputasyon sa ahensiya nga nag-alagad sa katawhan ug nasud.

Ang KOJC o Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name, Inc., mao ang Philippine-based Nontrinitarian Restorationist church nga natukod niadtong Septyembre 1, 1985. Mga miyembro sa simbahan nagpangalan sa komunidad isip "Kingdom Nation". Giangkon sa maong simbahan nga duna sila'y sais milyones ka mga miyembro sa tibuok kalibutan.

Sumala pa nga gibutyag ni Quiboloy nga nagpadayag ang Ginoo ngadto kaniya pinaagi sa iyang damgo nga maoy hinungdan nga iyang gitukod ang KOJC.

b02f-marbil.jpg

PNP chief General Rommel Marbil

File photo

Lingaw-lingaw ni Marbil gipanalipdan

David Ezra Francisquete

GIPANALIPDAN sa Philippine National Police (PNP) ang ilang taas nga opisyal human nisalmot og panagtapok nga kalihukan sulod sa Davao police regional office sa Camp Catitipan, Buhangin taliwala sa napadayon nga kontrobersiya ug matukibon nga operasyon sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) central compound.

Kini human ang usa ka viral video nagpakita kang PNP chief General Rommel Marbil nikanta sa maong kalihukan uban ang mga opisyal sa PNP samtang nag-awhag sa self-proclaimed “Appointed Son of God” nga mosurender, Biyernes sa gabii, Agosto 29, 2024.

“To put a perspective on the video, what it captured is a moment wherein our chief PNP is simply trying to uplift the morale of our troops who are really tired and beaten from a day long police operations to capture Quiboloy and others,” eksplikar ni Police Regional Office-Davao (PRO-Davao) spokesperson Major Catherine Dela Rey sa pahayag nga gi-post sa Facebook page sa PRO-Davao.

Dugang gikanayon ni Dela Rey nga ang bidyu “just a portion” sa tibuok kalihukan apan kini wala magpasabot nga nagpabaya na sila sa ilang dakong tahas nga mao ang pagsikop sa tanang suspek sa KOJC nga giakusahan og mga kasong "sexual and human trafficking".

“It’s his simple way of bonding and boosting the spirits of the PNP personnel. But the main focus remains, to serve the warrant of arrest to Quiboloy and others and bring them to the court,” dugang pa niya.

Sa pikas bahin, sa paghinabi uban sa GMA Regional TV One Mindanao ngadto ni Brigadier General Roderick Augustus Alba, PNP Acting Director for Police Community Relations, siya nagkanayon nga dugay na kini nga normal nga tradisyon nga molusad og sama nga aktibidad aron sa paghupay sa tensiyon nga ilang nasinatian.

“Yan ang part ng aming police customs ang tradition. Kapag kami po ay napapagod sa aming trabaho, mayroong pumapalit sa napapagod at ang napapagod ay nagpapahinga at nagfe-fellowship po kami.”

Dali sab nga nakasaway ang netizens ug nanawagan sa pagtagad sa PNP sa ilang aksiyon ug gawi, nga naghulagway sa insidente nga “di haum” ug “nakainsulto” ilabi na sa mga miyembro sa KOJC ug suporter nga naa sa center kung asa nahitabo ang kaguliyang.

Si Marbil nia sa Davao City aron nga personal nga imonitor ang nagpadayon nga pagserbi sa warrant of arrest batok kang Quiboloy ug iyang mga kaubang akusado kinsa giingong nagtago sa “bunker” sulod sa KOJC compound.

Iya sab nga gimandoan ang tanang kalihukan sa kapulisan sa manhunt operation nga hapit na magduha ka semana. (David Ezra Francisquete)

b02f-fishing.jpg

File photo

'Closed fishing season' natapos na

Rojean Grace G. Patumbon

OPISYAL nang gitapos ang ika-11th Closed Fishing Season sa Davao Gulf Agosto 31, 2024.

Gikanayon ni Macario Gonzaga, Regional Executive Director of Department of Agriculture-Davao Region (DA-Davao), nga ang panahon sa pagsira o "closed season" wala nang niani og mas taas nga populasyon sa mga isda apan nipataas pa gyud kini sa nakitang mga dagko ug taas nga kalidad sa mga matang sa isda nga mokaon sa gagmay nga mga isda.

“I want to reiterate that this is one of the strategies of DA to conserve and protect the fisheries resources in the country,” matud niya niadtong Sabado, Agosto 31, 2024.

Subay sa datus gikan sa National Stock Assessments Program (NSAP), dunay 17 porsiyento nga pagtaas sa "landed catch" sa gulf. Ang nakuha nitaas gikan sa 5,279 metriko tonelada (MT) niadtong 2022 ngadto sa 6,180 MT niadtong 2023, nga nagtumbok sa pagtaas sa dagan sa gagmay nga pelagic fish output sa Davao Gulf.

Ang DA, uban sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Davao Region (BFAR-Davao), nagsaulog sa ika-11th ka tuig nga pag-implementar sa DA ug Department of the Interior and Local Government (DILG) sa Joint Administrative Order No. 02, Series of 2014.

Kini nga kamandoan nag-establisar sa "closed season" alang sa pagkonserba sa "small pelagic fishes" sa Davao Gulf, nga nidula og importanteng papel sa pagsustiner sa populasyon sa isda sa rehiyon.

Kahinumdoman nga ang 11th annual Closed Fishing Season in Davao Gulf nidagan gikan Hunyo 1 hangtud Agosto 31. Komon nga gagmay nga "pelagic fishes" sa lugar naglakip sa Big-Eyed Scad (Matambaka/Matangbaka), Mackerel (Karabalyas/Alumahan), Scad (Galunggong), ug Moonfish (Bilong-bilong).

Sa tibuok pagsira nga panahon, ang BFAR-Davao istrikto nga nagdili sa paggamit og "bag nets, ring nets", o "modified fishing gear" uban ang sama nga mga operasyon.

Mga mananagat mahimo pang makapanagat uban ang "appropriate permits" gamit ang "hook and line or approved gear".

Mosupak sa patakaran magmulta og gikan P20,000 hangtud P500,000 o kapin, subay sa Section 100 sa Republic Act (RA) 10654, nga nag-amendar sa RA 8550, nga mao ang Philippine Fisheries Code of 1998. Makonbikto nga malapason mag-atubang sab og pagkapriso, pagsakmit sa ilang nakuha nga mga isda ug gamit, ug pagkanselar sa ilang lisensiya. (Rojean Grace G. Patumbon)

Kabacan Municipal Police Station

Opisyal sa pulis namusil, 2 napatay

Edgar E. Fuerzas

LALIS sa tagayan ang gilantaw sa mga awtoridad nga motibo sa pagpamusil patay sa duha ka tawo ug pagkaangol sa lain pang usa human gipamusil sa usa ka opisyal sa pulis 1:41 sa kaadlawon, Sabado, Agosto 31, 2024, sa probinsiya sa Cotabato.

Giila ang mga napatay nga sila Akmad Ali Salimula ug Mama Sandigan, pulos 40-anyos, minyo ug mga nagpuyo sa Barangay Central Malamote, Matalam, Cotabato Province.

Samtang ang naangol mao si Norhan Katom Makakua, 25-anyos, kinsa konduktor sa Mindanao Star Bus.

Suspek mao si Police Captain Romel Magdato Guhiling, 47-anyos, deputy chief of police sa Kabacan Municipal Police Station ug nagpuyo sa Barangay Nes Midsayap, Cotabato Province.

Gibutyag ni Kabacan Chief of Police, Major Maxim Peralta, nga nag-inom ang mga biktima sa usa ka lamesa samtang tua sab sa laing lamesa si Captain Guhiling nga nag-inusara nga nag-inom.

Sa dihang nangahubog na, mga biktima ug ang opisyal sa pulis kalit lang nagkalalis.

Niadtong tungura, kalit lang nihulbot si Guhiling sa iyang dala nga 9mm pistol ug gipamusil ang mga biktima.

Hinuon, boluntaryo dayon kining misurender ngadto sa Kabacan Municipal Police Station (MPS).

Mga samaron gipanghatud sa mga nagrespondeng pulis ngadto sa balay tambalanan apan namatay gihapon ang duha ka mga biktima nga sila si Salimula ug Sandigan.

Nangalap pa og dugang ebidensiya ang kapulisan sa Kabacan MPS aron nga magamit sa pagpasaka og kaso batok sa giingong opisyal sa pulis. (Edgar E. Fuerzas)