4 Dabawenyo nalakip na sa top 10 criminology licensure exam

Nanguna sab ang UM sa listahan sa mga eskuwelahan nga dunay 200 o kapin nga nag-eksam nga naa sa 80 porsiyento o higher passing rate. Ang unibersidad dunay kinatibuk-ang 189 tinun-an kinsa nipasar sa 208 kinsa nikuha sa pasulit, nga katumbas sa 90.87 porsiyento nga passing rate. Duna kini 92.75 porsiyento nga grado sa ilang "first-time takers", ang national passing rate nga 49.34 porsiyento, ug overall passing rate nga 90.87 porsiyento.

“Congratulations to the BS in Criminology students at the University of Mindanao for successfully passing the July-August 2024 Licensure Examination for Criminologists! UM ranked first in the Philippines among institutions with 200 or more licensure exam takers,” suwat sa UM sa ilang Facebook post, Biyernes, Agosto 23, 2024.

Si Alyssa Eliana N. Bautista sa Araullo University maoy nag-una sa listahan uban ang grado nga 92.10 porsiyento, gisundan ni Suarez ug Renier Andrian B. Togño sa Naga College Foundation, nga naa sa ikaduhang luna uban sa grado nga 91.50 porsiyento. Sa ikatulong luna mao sila Guadalquiver of UM-Tagum ug Leziel Tumanpos Jucotmaya sa Holy Name University, pulos dunay grado nga 91.30 porsiyento.

Si April Joyce S. Hampac sa Southern Capital College ug Roshen Novian P. Mapang naa sa ikaupat uban sa grado nga 91.15 porsiyento. Si Francisco naa sa ikalima nga dunay grado nga 91.10 porsiyento, gisundan ni Jimpol C. Gomez sa Mabini Colleges, Inc. ug Christian M. Serabia sa Burauen Community College, pulos naa sa ikaunom uban ang grado nga 91 porsiyento. Si Ryan Christopher C. Lim sa Visayas State University-Tolosa maoy ikapito nga dunay grado nga 90.50 porsiyento.

Ang ikawalo mao si Ypil, gisundan ni Abigail D. Gandol gikan sa Batangas State University-Batangas City sa ikasiyam uban ang grado nga 90.85 porsiyento.

Ikanapulo mao sila John Carlo M. Cabral nga taga Holy Cross College-Pampanga, Renz D. Dela Cruz sa Coland Systems Technology-Cotabato, ug Charliemae Q. Talisic, tanan dunay grado nga 90.80 porsiyento.

Base sa datus gikan sa PRC, sa 22,539 nga nag-eksam, naa lang sa 11,121 ang nakapasar sa licensure examination sa mga criminologists. Gihimo ang pasulit gikan Hulyo 31 hangtud Agosto 2, 2024, sa 22 testing centers sa tibuok Pilipinas. (RGP)