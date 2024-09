4 sikop sa 'illegal mining' kasohan

UPAT ka mga indibiduwal kinsa nalambigit sa illegal mining, pagkabkab og yuta ug pag-quarry sa Barangay Catalunan Grande, Davao City sayo ning semahana napakyas sa pagpresentar og legal nga dokumento sa ilang operasyon ngadto sa mga awtoridad.

Busa tungod niini, mag-atubang sila og kaso ubos sa Republic Act 7942, labing nailhan nga Philippine Mining Act of 1995.

Kini human nga ang Mines and Geosciences Bureau (MGB), City Environmental and Natural Resources Office (Cenro), ug lokal nga mga opisyales sa Catalunan Grande nitubag sa taho sa giingong padayong "illegal mining" ug uban pang ilegal nga "soil-related activities" sa Purok 41, Saavedra Relocation, Catalunan Grande niadtong Septyembre 17, 2024.

Sa inisyal nga imbestigasyon nga gilusad sa Talomo Police Station, nadakpan ang mga suspek nga nalambigit sa "illegal quarrying and extraction" nga walay igong permiso gikan sa local government unit (LGU) ug uban pang environmental government agencies sa dakbayan.

“Upon confrontation, the suspects were unable to present any documentation to legitimize their operations,” matud sa taho ug dugang nagbutyag ang nasakmit gikan sa ilang posisyon mao ang duha ka excavating heavy equipment sama sa backhoe truck ug usa ka dump truck.

Apan wala pa makahatag ang Davao City Police Office (DCPO) og orihinal nga pagsugod sa operasyon.

Kasamtangan, mga nasakmit nga ekipo gitunol ngadto sa mga barangay opisyales sa Catalunan Grande, ubos sa pagkustodiya sa MGB alang sa saktong dokumentasyon ug pagtipig.

Samtang mga suspek gilauman nga mag-atubang og mga kasong kalapasan sa nahisgutang balaod sa pagmina ug "mineral resources exploration."

Ubos sa Section 20 sa Republic Act 7942, "exploration permits offer the authority to explore for all minerals in specific areas."

Ang bureau maoy dunay awtoridad sa paghatag sa exploration permit ngadto sa kuwalipikado nga tawo.

Sa pikas bahin, ang Section 43 nagkanayon nga si bisan kinsa nga tawo makahimo og aplay ngadto sa provincial/city mining regulatory board alang sa pag-quarry sa pribadong gipanag-iya o ba kaha public lands alang sa pagtukod ug materyales sa konstraksiyon sama sa "marble, basalt, andesite, conglomerate, tuff, adobe, granite, gabbro, serpentine, inset filling materials, clay for ceramic tiles and building bricks, pumice, perlite, and other similar materials extracted from the ground through quarrying."

Ang probinsiyal nga gobernador mohatag lang sa permiso kung ang aplikante nakakompleto na sa tanang rekisito nga subay sa mga balaod ug regulasyon.

Ang Section 102 nagkanayon sab nga si bisan kinsa nga tawo nga naglusad og "exploration activity" nga walay permiso magmulta og di mokapin sa P50,000. (David Ezra Francisquete)