4,000 kaso sa TB natala sa Davao Region

NATALA sa Department of Health-Davao Region (DOH-Davao) ang 4,000 ka kaso sa Tuberculosis (TB) sa rehiyon gikan sa Enero hangtud Marso 2024.

Kini ang gibutyag ni Evelyn Uy-Gelito, ang pangulo sa national TB program ubos sa DOH-Davao, atol sa Kapehan sa Davao niadtong Lunes sa buntag, Mayo 20, 2024, sa SM City Davao sa Ecoland.

Sumala sa opisyal nga ihap kini sa unang kuwarter ning tuiga, “For the first quarter, the total number of TB cases in Davao Region is almost 4,000.”

Dili sama kaniadto nga kadaghanan sa mga kaso mga lalaki, gipaambit ni Gelito nga base sa ilang datus, managsama ang gidaghanon sa mga lalaki ug babaye nga pasyente nga adunay human immunodeficiency virus (HIV) ang dunay TB.

Siya miingon nga bisan unsa pa ang edad, bisan kinsa mahimong mataptan sa TB, apan sa ilang obserbasyon, nag-edad 15 hangtud 35 ang dali nga mataptan sa TB.

Dugang pa ni Gelito nga kon itandi sa niaging tuig, mokabat sa 1,000 ngadto sa 1,500 ka mga kaso ang nisaka, ug matud niya nga ang pagsaka sa ihap tungod sa gipakusgan nga case finding sa departamento.

Siya miingon nga ang padayon sa paspas nga impormasyon nakadugang usab sa kahibalo sa katawhan.

Sa national ranking, ang Davao Region nahimutang sa ika-13 o ika-14 sa ihap sa mga kaso sa TB. Si Gelito miingon nga ang 4,000 ka kaso, sukwahi sa ubang mga rehiyon nga gamay ra.

Pipila sa mga programa nga gihimo sa departamento aron mabatukan ang pagdaghan sa mga kaso sa TB mao ang active case-finding, diin sila moadto sa lebel sa barangay ug magpahigayon og chest X-ray screening.

Ang DOH-Davao nipahibawo usab nga walay stock sa tambal alang sa Drug-Sensitive Tuberculosis (DS-TB) karong mga panahona, apan sa Drug-Resistant (DR-TB) dunay available.

Matud pa ni Gelito nga ila nang gipadangat sa buhatan kining maong kabalaka, ug nihatag sila og P3 milyones alang sa tambal, nga alang lang sa unom ka buwan nga tambal sa 1,000 ka hamtong nga mga pasyente nga adunay TB. (JPC, RGP)