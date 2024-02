400K ka tawo sa Region 11 apektado sa LPA

DAVAO REGION -- Naa na sa 400,000 indibiduwal ang naapektuhan sa Low Pressure Area (LPA) sa Davao Region sukad Pebrero 3, 2024.

Sa taho sa Office of the Civil Defense-Davao (OCD-Davao) mga 413,663 indibiduwal ang naapektuhan sa LPA, sa maong ihap 184,485 gikan sa Davao Oriental, 171,683 gikan Davao del Norte, 49,783 gikan sa Davao de Oro, 5,246 gikan sa Davao City, ug 2,466 gikan sa Davao Occidental.

Ang ihap sa mga nadislokar nga indibiduwal sa rehiyon nitaas sab ngadto sa 56,569, ug sa maong ihap, 22,438 gikan sa Davao de Oro, 15,474 gikan sa Davao del Norte, 11,600 gikan sa Davao Oriental, ug 7,057 gikan sa Davao City.

Sa pikas bahin, ang ihap sa namatay nitaas sab ngadto sa 10, sa maong ihap lima ang gikan sa Davao de Oro, tulo gikan sa Maragusan, ug duha gikan sa New Bataan. Ang ihap sa naangol naa sa 14, pito gikan sa Davao de Oro, unom gikan sa New Bataan, ug usa gikan sa Compostela.

Mga barangay sa rehiyon nga naapektuhan sa pagbaha naa sa 61, ang Davao de Oro naa sa 38, Davao Oriental naa sa walo, ug Davao City naa sa 15, samtang ang kinatibuk-ang ihap sa mga barangay naapektuhan sa pagdahili sa yuta naa sa 45, ang Davao de Oro naa sa 38 ug Davao Oriental naa sa pito.

May bahin sa inprastraktura, ang Davao Oriental dunay 28 ka "totally damaged" ug 21 "partially damaged" nga mga balay, ang Davao de Oro dunay walo ka mga balay naguba ug lima ang parsiyal nga naguba, ug ang Davao Occidental dunay duha nga naguba nga mga balay.

Daghan pang mga dalan ug tulay sa rehiyon nga di pa maagian sa tanang matang sa behikulo. Sa Davao de Oro, dunay 50 ka dalan ug upat ka tulay di pa maagian, Davao Oriental dunay walo ka dalan ug tulo ka tulay ang di pa maagian, ug Davao del Norte dunay walo ka mga dalan ug duha ka tulay di maagian.

Sa usa ka semana nga abiso sa kahimtang sa panahon alang sa Pebrero 2 hangtud 9, 2024 sa Department of Science and Technology Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (DOST PAG-ASA), kini nagkanayon nga ang LPA magpadayon nga magdala og mapanganuron nga kalangitan ug katag-katag nga mga pag-ulan ug pagpanalugdog sa Mindanao.