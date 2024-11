41,000 niduaw sa 40 ka mga sementeryo

GIBANABANA nga niabot og kapin 41,000 ka Dabawenyos ang nibisita sa ilang minahal sa kinabuhi atol sa kasaulogan sa Adlaw sa Minatay 2024, suma sa taho nga natala sa Davao City Police Office (DCPO).

Gisulti ni DCPO spokesperson Captain Hazel Tuazon nga ang kapulisan nakatala og 41,248 ka mga tawo ang nibisita sa 40 ka mga nag-unang sementeryo sa siyudad niadtong Sabado, Nobyembre 2, itandi sa 24,465 nga natala atol sa kasaulogan sa All Saints' Day niadtong Biyernes, Nobyembre 1.

Gikanayon ni Tuazon ngadto sa mga tigbalita sa Davao nga ang dakong ihap sa katawhan niduaw sa mga sementeryo aron nga mohatag og panahon ngadto sa namatay na nilang mga mahal sa kinabuhi.

Dugang pa niya nga ang kasaulogan sama sa mga kalihukang relihiyuso nagmalinawon ug way nahitabong "untoward or any significant events" human nga gipakatag ang liboan sab ka mga personahe nga gilangkuban gikan sa nagkadaiyang ahensiya sa kagamhanan.

Kahinumdoman nga ang Davao City Public Safety and Security Office (PSSO) nidugang og 13,136 nga mga personahe aron nga masiguro ang kaluwasan ug malinawon nga kasaulogan sa Undas karong tuiga.

Samtang gidayeg ni DCPO Acting City Director Police Colonel Hansel M. Marantan ang dedikasyon ug kakugi nga gipakita sa "men and women" kinsa nakatampo sa malampuson nga Undas 2024. Tungod sa way puas nga pagbinantayon, koordinasyon, napabilin sa DCPO ang "zero-incident" sa tibuok kasaulogan.

Samtang gipahibalo ni Philippine National Police Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo nga ang kasaulogan sa tibuok nasud "generally peaceful.”

“Masaya tayong mag-report na naging mapayapa at maayos naman sa pangkalahatan nationwide ang naging paggunita ng Undas ngayong taon dahil wala naman tayong naitala na major incident na maaaring makadisrupt ng paggunita ng Undas. Bagamat may mga naitala tayo, ‘yung sunog sa may Bagbag cemetery at ilan mga minor incidents, but all those ay hindi naman nakaapekto sa sitwasyon ng ating bansa,” matud ni Fajardo sa paghinabi ngadto sa mga tigbalita. (David Ezra Fanciquete)