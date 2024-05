5 dili kalikay, pasakaan og kaso

DILI itugot sa Davao City Police Office (DCPO) nga makakompromiso ang kaluwasan ug seguridad sa dakbayan, hinungdan nga pahamtangan gyud og kaso ang lima ka mga indibiduwal nga nalambigit sa riot sa Bankerohan, Davao City aron dili na kini mausab.

Kini ang gibutyag ni DCPO director Police Colonel Richard Bad-ang diin suma niini nga kini nga panghitabo nagsilbi nga usa ka pahinumdom sa bisan kinsa nga magpahinabog kasamok diha sa publiko.

“The city will not tolerate actions that compromise its safety and security, which are vigilantly protected by the security clusters. This incident serves as a reminder to anyone who causes trouble and disturbance in public places that such behavior not only affects their own lives but also the lives of their families,” matud ni Bad-ang.

Niadtong Lunes, Mayo 20, 2024, boluntaryo nga mitahan sa ilang mga kaugalingon ang lima ka mga indibiduwal sa atubangan sa station commander sa San Pedro Police Station nga si Police Major Michael Uyanguren.

Base sa inisyal nga mga taho, nagsugod ang init nga panaglalis dihang wala magsinabtanay ang duha ka partido sa usa ka bakanteng lamesa nga orihinal nga gireserba.

Hangtud niining pag-post, nag-trending pa sa Facebook ang kaguliyang ug ang mga video nga may kalambigitan sa insidente nga nakaani na og gatusan ngadto sa liboan ka mga reaksiyon sa mga netizens.

“These actions demonstrate that those who commit unlawful acts, regardless of their severity, will not evade the law and will face charges for alarms and scandals to deter others from causing public disturbances,” tipik sa pamahayag sa DCPO, niadtong Dominggo, Mayo 19, 2024.

Gawas niini, naay unang insidente sa riot ang nahitabo atol sa kasaulogan sa fiesta sa Purok 5, Barangay Riverside, Davao-Bukidnon Highway, Calinan niadtong Miyerkules sa gabii, Mayo 15 samtang ang ikaduhang insidente nahitabo sa Paz Eatery Bulaloan, sa Bankerohan Davao City niadtong Sabado sa gabii, Mayo 18.

Kahinumdoman usab nga niadtong Abril 13, adunay susamang insidente nga naghulagway sa init nga panaglalis nga niresulta sa pisikal nga komprontasyon sa usa ka kan-anan sa C. Bangoy, Poblacion District.

Ubos sa Article 155 sa Revised Penal Code, bisan kinsa nga tawo o, samtang nagsuroy-suroy sa gabii o samtang nag-apil-apil sa bisan unsang ubang kalingawan sa gabii, makasamok sa kalinaw sa publiko; o bisan kinsang tawo nga, samtang hubog o sa laing bahin, makahimo ug bisan unsang kasamok o eskandalo sa mga pampublikong lugar, basta ang kahimtang sa kaso adunay silot nga aresto menor o multa nga dili molapas sa P2,000 ang ipahamtang. (JPC)