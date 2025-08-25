5 mananagat nga 'missing' gimonitor

GIBUTYAG sa Coast Guard District Southeastern Mindanao (CGS-Southern Mindanao) nga nakadawat sila og mga taho sa upat ka mga mananagat nga nawala gikan sa Mati City ug usa gikan sa Davao de Oro.
Gikanayon ni Commodore Philipps Soria, commander sa CGS-Southern Mindanao, sa dihang nahinabi sa mga tigbalita alas 4 sa kaadlawon sa katikaran niini Agosto 25, wala pay nakita ang Coast Guard sa giingong nangalawa ang mga mananagat. Matud niya nga padayon ang ilang pag-monitor kanila nga basin og ni-estar lang sa ubang lugar sa daplin sa kadagatan.
Dugang pa ni Soria ang laing gitaho nga nawala nga mananagat giingong wala na makabalik sa iyang "mother banca" ug gipangita pa kini sa pagsuwat ning balita.
Bisan tuod kon walay pahimangno bahin sa kahimtang sa panahon, apan ilang gitambagan ang mga mananagat mag-amping tungod kay dunay namugna nga low-pressure area (LPA) sa habagatang bahin sa nasud. Hinuon, layo pa kini, apan makaapekto pa gihapon sa kadagatan.
"So sa atoang mangigisda kung puwede at kung kaya nga dili usa mogawas karon. I-limit lang nato ang pag-adto sa atoang mga kadagatan kay medyo dagko ang balod maong daghan ang nangawala," padayag niya sa Osmeña Park sa Davao City.
Hinuon giingon ni Soria nga ang ilang buhatan nakig-koordinar na uban ang mga barangay aron pakusgan ang Coast Guard visibilities sa lugar ug limitahan ang mga mananagat nga mopalawod sa panahon nga nagdaut ang panahon aron nga mabantayan sila.
Gitaho sa CGS-Southern Mindanao nga niadtong Sabado ug Dominggo, mga tourist spots sama sa Island Garden City of Samal, Mati City, ug uban pang mga beach resorts malinawon sa kinatibuk-an.
Gitambagan ni Soria ang lokal ug langyaw nga turista lakip na kadtong buot nga mopalabay og panahon uban ang ilang mga pamilya sa tapos sa semana, kanunay nga mag-inampingon ug iplano og maayo ang ilang biyahe, ilabi na sa kadaghan sa ihap sa mga tawo nga mobisita sa tourist destinations.
Gipasalig niya nga ang Coast Guard magseguro sa kaluwasan sa mga mobiyahe, nga duna silay igong mga personahe, ug naa pa sila sa "blue alert status" sukad sa pagsugod sa panahon sa Kadayawan.
Matud ni Soria nga ang ilang buhatan nagtinguha sa pagpalapad pa sa mga lugar nga ilang maabtan pinaagi sa pag-instolar og dugang mga istasyon ug substations, ilabi na nga dunay plano ang ilang nasudnong buhatan nga mopabarog og substations sa matag coastal municipality. (Rojean Grace G. Patumbon)