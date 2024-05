5 nanakop kuwaknit giposasan

ILEGAL ang pagpanakop og kuwaknit, subay sa nalatid sa Republic Act 9147, o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act kini human nga lima ka mga lalaki ang nangadakpan gumikan nanakop og kuwaknit alas 8 sa gabii niadtong Mayo 2, 2024 sa Barangay Wines, Baguio District, Davao City.

Kini human personal nga giadtoan sa mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), City Environment & Natural Resources Office (CENRO) Davao, Baguio Police Station ug Maritime Group ang maong lugar tungod nakadawat sila og sumbong may kalabutan sa ilegal nga aktibidad.

Ang lima ka mga lalaki nailhang sila alyas King, 40-anyos; alyas Ivan, 32-anyos; alyas Alejandro, 64-anyos; alyas Reymark, 24-anyos; ug alyas Eric, 46-anyos nga pulos mga taga Sitio Colong, Barangay Malagos, Baguio District.

Sa impormasyon gikan sa Baguio Police Station, nasayran nga paunan sa mga suspek og tabanog nga dunay taga aron nga madakpan ang kabog.

Sumala sa DENR-Davao, iIegal ang gihimo sa mga suspek hinungdan nga mag-atubang sila og kasong paglapas sa Section 27 sa RA 9147.

Nalatid sa maong balaod nga gidili ang pagpanakop ug pagpanag-iya og wildlife nga walay awtorisasyon.

Hinuon nakapiyansa na ang lima ka mga dinakpan. (Jeepy P. Compio)