5 pulis sa Region 12 nakadawat og award

ISIP pag-ila sa maayo nilang performance sa pagpatuman sa balaod, lima ka pulis ang gihatagan og Medalya ng Kagalingan sa seremonyas nga gipahigayon sa Police Regional Office sa Soccsksargen (PRO 12) adlaw nga Lunes, Septyembre 22, 2025, sa General Santos City.
Ang pasidungog naggumikan sa malampusong pagkasikop ni alyas Ali, nalista isip Top 9 Regional Level, Top 2 Provincial Level, ug Top 2 Municipal Level Most Wanted Person, tungod sa kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ug Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act).
Ang pagdakop gihimo niadtong Agosto 21, 2025 sa Barangay Mindupok, Maitum, Sarangani Province.
Ang Medalya ng Kagalingan gihatag ngadto kang Police Major Ramil B. Aruelo, Police Executive Master Sergeant Pedro A. Malupeng Jr., Police Master Sergeant Joseph F. Alcantara, Police Staff Sergeant Jeric B Nazarita, ug Patrolman Jestone B. Banton.
Personal nga gipangunahan ni Police Brigadier General Arnold P. Ardiente, Regional Director sa PRO 12 ang pagpasidungog sa mga pulis.
Gidayeg ni Ardiente ang mga awardees sa ilang kaisog, dedikasyon, ug dali nga aksiyon nga nisangpot sa pagkasikop sa usa sa mga most wanted person sa rehiyon.
"Ang mga pagkilalang ito ay sumasagisag sa aming pangako sa pagtiyak na ang mga wanted na tao ay papanagutin sa kanilang mga krimen. Pinupuri ko ang aming mga tauhan para sa kanilang propesyonalismo at determinasyon sa pagtupad sa aming mandato ng pagpapatupad ng batas. Ang kanilang tagumpay ay salamin ng walang humpay na pagsisikap ng PRO 12 sa paggawa ng aming mga komunidad na mas ligtas," pagklaro sa heneral.
Sa pikas bahin, kantidad sa P88,130,900 nga ilegal nga druga ang gisunog Philippine Drug Enforcement Agency-Bangsamoro Autonomous Region (PDEA-BAR) alas 11:00 sa buntag, Lunes, Septyembre 22, 2025, sa Maguindanao del Norte Province.
Ang gidabdaban naglakip sa methamphetamine hydrochloride o shabu, marijuana, ug mga expired nga tambal nga nakumpiska sa nagkalain-laing operasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm).
Gibutyag ni PDEA-BAR Director Gil Cesario Castro nga kini ang labing dako nga drug seizure sa rehiyon sa ahensiya sa pakigtambayayong sa Police Regional Office (PRO-BAR) sukad niadtong niaging tuig hangtud sa Septyembre 22, 2025.
Gidugang ni Castro, dul-an sa 13 ka kilo nga shabu, kapin sa 4 ka kilo sa marijuana ug uban pang mga ilegal nga tambal ang gisunog aron dili na kini magamit ni bisan kinsa.
Ang ilegal nga druga gisunog pinaagi sa thermal destruction sa usa ka pasilidad sa Brgy. Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.
Gipasalig ni Castro nga palig-unon pa sa PDEA-BAR ang operasyon batok sa gidili nga druga.
Ang aktibidad gitambongan ni Barmm Chief Minister Abdulraof Macacua, MDN Vice Governor Datu Marshall Sinsuat, PRO-BAR Director PBGen. Jaysen De Guzman, ug uban pa. (Edgar E.Fuerzas)