500 piniriso sa Munti gibalhin sa Dapecol

DAVAO DEL NORTE — Gipahiluna na sa Davao Prison and Penal Farm ang 500 ka mga persons deprived of liberty (PDLs) gikan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa.

Enero 27, 2024 miabot sa Nasipit Port Agusan del Norte ang 500 ka mga piniriso diin sila gi-iskortan samtang sakay sa usa ka barko.

Sa taho sa KAMM Media Network Davao, sakay sa 2GO Shipping Lines ang 500 ka mga PDLs nga gibalhin sa Dapecol.

Nasayran nga kini kabahin sa gipatumang 'massive transfer' aron nga makuhaan o makunhuran ang problema sa 'congestion' kon pagguot sa mga ihap sa piniriso didto sa New Bilibid Prison.

Atol sa pag-abot sa mga PDLs miabag sa pagbantay sa seguridad nga gipatuman sa mga sakop Coast Guard Station - Agusan del Norte (CGS-ADN), Coast Guard Substation - Nasipit (CGSS - Nasipit), CG K9 Unit Northeastern Mindanao, CG Seamarshal, Nasipit Philippine National Police, Philippine Ports Authority/Port Police Division sa Nasipit ug sa Bureau of Correction (BuCor).

Sa pagsuwat ning balita, naningkamot ang tigsuwat sa pagkutay sa komunikasyon ngadto sa mga opisyal sa Dapecol labot ning maong istorya. (Uban sa taho ni Cheche Diabordo, KAMM Media Network Davao)