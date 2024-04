61 barangay sa Cotabato gipailawom sa State of Calamity

ANAA sa 61 gikan sa 63 ka barangay sa Cotabato nga sakop sa Special Geographic Areas (SGA) ang gipailawom sa state of calamity tungod sa kadaut nga epekto sa El Niño.

Ang Regional Rapid Damage Assessment and Needs Analysis (RDANA) team sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nagsugod na sa ilang pagpanubay aron masuta ang gidak-on sa damyos sa grabe kainit nga temperatura.

Ang RDANA team gilangkuban sa Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council (DRRM), sa pakigtambayayong sa Ministries/Offices/Ahensiya sa Bangsamoro Government.

Ang mahipus nga impormasyon sa grupo makatabang aron masayran ang gidak-on sa ayuda nga ipaabot nila.

Dugang pa nga magpadayon ang ilang monitoring hangtod sa katapusan sa Abril.

Ang DRRM Council bag-o lang nakigtagbo ug nag-organisa sa Regional RDANA Team aron magpahigayon ug sectoral assessments sa 61 ka barangay sa SGA nga grabeng naapektuhan sa El Niño phenomenon. (Edgardo E. Fuerzas)