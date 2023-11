68 pamilya naipit sa baha, giluwas

MOKABAT sa 68 ka pamilya gikan sa Purok 8, Barangay Popoyon, Tulunan, Cotabato Province ang kinahanglang ibakwit human sa padayong pagsaka sa tubig-baha sa maong barangay.

Kini ang gikompirma sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Center -Tulunan diin ang mga sakop sa Bureau of Fire and Protection (BFP) ug 39th Infantry Battalion, Philippine Army maoy kaabag sa pagluwas sa nasangpit nga mga pamilya.

Nasayran nga gisuspenso sa Local DRRMC ang tanang lebel sa mga tulunghaan sa nahisgutang barangay apil ang Barangay Dungos nga pulos mga lugar nga nahimutang sa ubos nga bahin.

Kahinumdoman nga una nang gipahayag ni Tulunan Mayor Mayor Reuel P. Limbungan nga giigo sa baha ang mga ubos nga parte sa mga barangay sa Popoyon, Dungos, Galidan ug Minapan.

Ang pagbaha nunot sa kusog nga ulan ug pag-awas sa mga kasapaan.

Nagpaabot dayon og tabang ang LGU-Tulunan sa mga pamilya nga nabahaan.