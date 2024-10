7 balay ugdaw sa giyera's 2 pamilyang MILF

b24f-giyera.jpg

GIBANABANA nga 350 ka pamilya ang nawad-an og pinuy-anan human nagka-engkuwentro ang duha ka magkaaway nga pamilya nga sakop sa Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Nahitabo ang giyera alas 10:00 sa buntag, Martes, Oktubre 22, sa utlanan sa Sitio Tubak, Barangay Pagangan, Aleosan, Cotabato Province ug Sitio Singko, Brgy. Bualan, sa Tugunan, Special Geographic Area (SGA) sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Gibutyag ni Tugunan Municipal Councilor Jimmy Adil nga rido ang hinungdan sa away sa pamilya nga Makasasa ug Mangelen.

Matud ni Adil nga base sa inisyal nga monitoring sa lokal nga panggamhanan, pito ka mga balay ang nasunog tungod sa panag-away.

Mga pamilyang namakwit gikan sa Sitio Tubak, Pagangan, Aleosan; Sitio Singko, Brgy. Bualan; ug Sitio Kadingilan sa Brgy. Lagundi nga nahisakop sa munisipyo sa Tugunan.

Dugang gikanayon nga halos tanang mga bakwit temporaryo nga namuyo sa ilang mga kabanay sa kasikbit nga barangay sa Tugunan ug Aleosan.

Duha sab ka tawo ang gikatahong napatay samtang upat ang naangol sa kagubot.

Sa pagsuwat ning balita, padayon ang LGU-Tugunan sa pag-monitor sa mga apektadong pamilya samtang ang MILF-Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities (CCCH) padayon ang negosasyon alang sa kasulbaran sa kagubot. (Edgar E. Fuerzas)