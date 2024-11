7 ka pulis 'naungo' sa druga

GIBUTYAG bag-ohay lang sa regional director sa Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) nga dunay pito ka mga pulis sa ilang ahensiya ang nalambigit sa ilegal nga paggamit og druga ug uban pang "drug-related" nga mga kalihukan.

Atol sa flag-raising ceremony, Lunes sa buntag, Nobyembre 25, 2024, gipahibawo ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa publiko nga pito ka mga pulis ang nalambigit sa ilegal nga kalihukan base sa ilang pinakaulahing paglusad og internal cleaning program nga gimando sa Philippine National Police (PNP) central headquarters.

Sa maong ihap, gibutyag ni Rosete ang unom ka mga personahe nga nagpositibo sa druga samtang ang laing pulis nasayran nga nalambigit sa "drug trafficking".

Sumala ni Rosete nga padayon silang naghimo og cleansing campaign sa PNP batok sa gidili nga mga kalihukan sa balaod aron nga ipabilin ang maayong reputasyon ug palig-onon ang imahe sa mga pulis sa Davao di lang sa rehiyon apan sa tibuok nasud. Iyang gidasig sila nga mosunod sa balaod ug prinsipyo sa PNP.

“Sayang ang ating serbisyo. Nasa huli ang pagsisisi, kaya ngayon palang itigil na at mag bago na tayo para sa inyong pamilya at para sa ikagaganda nga ating komunidad,” matud sa opisyal.

Base sa PNP, ang programa mao ang "set of policies and programs" nga gidesinyo aron nga mapalambo ang reputasyon sa mga pulis, disiplina, ug intergridad. Tumong niini mao ang pagpapas sa di maayong buhat, kalihukang kriminal, ug kurapsiyon sa puwersa sa kapulisan. Ang misyon sa programa mao ang pagdasig sa mga pulis nga motrabaho nga "ethically, transparently, and responsibly".

Mag-agad sa kaseryuso sa ilang buhat, mga pulis nga masakpan nga nalambigit sa "unlawful or unethical" nga kalihukan mag-atubang og "internal investigations and appropriate disciplinary actions, nga maglakip sa pagbalhin niini o pagtaktak kaniya sa serbisyo. (David Ezra Francisquete)