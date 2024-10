76 warrant of arrest naserbi; 70 wanted persons nasignit

NAGMALAMPUSON ang padayong kampanya sa kapulisan batok sa kriminalidad human nga maserbi ang 76 ka mga warrant of arrest sulod lang sa usa ka semana gikan Oktubre 14 hangtud 18, 2024.

Ang maong operasyon niresulta sa pagkasikop sa 24 ka mga most wanted persons ug 46 ka lain pang mga pinangita sa balaod.

Apil sa nasapon mao si Antionio Teves Ungab, alyas Boboy, kinsa maoy nanguna sa Station Level Most Wanted List sa kalapasan ubos sa Sections 5 ug 11 sa Republic Act 1965 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Apil si Louie Amodia Deloso, kisan maoy ikaduhang Top Most Wanted Person tungod sa kasong lugos, uban ni Magallanes Dennis y Mendicor, ikaupat nga Top Most Wanted Person tungod sa kalapsan sa Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ug Rowena Revilla Gelburion, naa sa rank 10th sa kalapasan sa Republic Act 7610 kun Child Abuse Law, nga nalambigit sa duha ka ihap sa kaso.

Ang maong kalampusan nagpakita lang sa dedikasyon sa kapulisan sa pagpatuman sa direktiba ni Philippine National Police Chief PGen. Rommel Marbil nga nagpahimug-at sa "accountability and transparency" ngadto sa tanan sa law enforcement operations base sa recalibrated nga paagi nga naghatag og prayoridad sa kaluwasan sa komunidad ug komprehensibong sistema sa hustisya. (Wenz G. Mendoza)