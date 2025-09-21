8 tawo 'missing' sa Asik-Asik Falls kompleto na nga nakita

SA WALO nga gikataho nga nangawala human sa insidente sa Mini Asik-Asik Falls sa Baguio District sa Davao City, naa'y laing usa ka patay’ng lawas ang nakit-an niadtong Septyembre 20, 2025 nga gituohang maoy mikompleto sa na-missing.
Base sa report sa Davao City Police Office (DCPO), usa ka patay'ng lawas sa 13-anyos nga babaye ang nakit-an nga wala nay kinabuhi ug naguba na ang lawas sa daplin sa suba sa Barangay Riverside, Calinan District, alas 9:20 sa buntag, Septyembre 20, 2025.
"Kompleto na ang pito, ug additional tong usa ka menor nga taga Tamayong," ingon ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon kinsa nagpasabot nga ang walo nga nangawala nakaplagan na ang tanan.
Ang biktima giila sa kapulisan nga mao si Akisha Van Dalanon Resquites, residente sa Blk. 46, Lot 6, County Homes Subdivision, Brgy. Cabantian, Buhangin District, Davao City. Ang iyang inahan nga si Vanessa Dalanon mismo ang miila sa patay’ng lawas nga anak niya kini.
Dugang sa report sa DCPO, usa ka iro ang nakit-an nga nagkalot sa daplin sa suba sa Campo 5, Brgy. Riverside, hinungdan nga dunay nagpahibalo sa barangay kagawad. Dayon, niadto si Kagawad Jonhy Dumanayos, 44-anyos, ug ilang nakaplagan ang lawas nga nadugta na.
Matud sa mga awtoridad, human sa ilang pagpangusisa ug pag-imbestiga, nakompirma nga kini mao gyud ang lawas sa nawala nga biktima nga gi-report sa Mini Asik-Asik Falls pipila ka adlaw ang milabay.
Ang patay’ng lawas sa biktima gidala dayon sa Angel Funeral Homes sa Calinan alang sa hustong disposisyon.
Misabak sa operasyon ang mga rescuers gikan sa BDRRMC, SEMSRA, ug Calinan Police Station. Ang kapulisan nagpadayon sa imbestigasyon aron masuta kung adunay foul play nga nalambigit sa pagkamatay sa biktima.
Gitambagan usab sa mga awtoridad ang publiko nga magbantay ug likayan ang pag-adto sa delikadong mga lugar sama sa Mini Asik-Asik Falls nga gisirado na sa konseho sa Barangay Carmen. (Jeepy P. Compio)