98 kandidato nisumiter og COCs

GIBUTYAG sa Commission on Elections-Davao Region (Comelec-Davao Region) ang mga nanagan sa nagkadaiyang posisyon sa dakbayan sa Davao.

Matud ni Comelec-Davao election officer Atty. Shajani Ebrahim nga dunay unom ka mga kandidato nga niduso sa ilang certificate of candidacy (COC) alang sa pagka-mayor, samtang upat ang kandidato sa pagka-bise mayor.

Sa tigi sa pagka-konsehal, 23 nga kandidato niduso sa First District, 25 sa Second, ug 27 sa Third.

Alang sa pagka-kongresista, dunay lima ka kandidato sa First District, tulo sa Second, ug lima sa Third.

Kinatibuk-an, moabot ngadto sa 98 ka mga kandidato nisumiter sa ilang COCs atol sa filing period gikan sa Oktubre 1 hangtud 8, 2024.

"Overall, from October 1 to 8, the process has been very peaceful," matud ni Ebrahim.

Sulti niya nga wala pa silay matumbok nga bisan unsang "nuisance" nga mga kandidato. Apan kung duna man, kinahanglan nga ang petisyon nga magdeklara sa kandidato nga "nuisance" iduso sulod sa lima ka adlaw human sa gitakdang COC filing.

Samtang gikompirma Comelec-Davao, Martes, Oktubre 8, 2024, nga way nikambyo nga mga kandidato alang sa taliabot nga eleksiyon sa Magsaysay Park.

Apan gipasabot ni Comelec-Davao assistant regional director Lawyer Gay Enumerables nga nitubag sa mga pangutana sa mga tigbalita, nga kung duna may mga kandidato nga buot nga mobakwi kinahanglan himuon kini sa ila mismong kaugalingon sa buahtan kung asa nila gisang-at ang ilang COC.

"Pero wala pa man changes so far so katung mga nag-file as is pa sila, mao lang gihapon," butyag niya.

Gikanayon ni Enumerables nga subay sa ilang mga rekords, way mga kandidato nga mibakwi sa ilang COCs.

Gipasabot sab ni Enumerables nga ang "substitutions" mahitabo lang human ang COC filing kung ang usa ka kandidato mamatay o ma-diskuwalipikar.

Kini nga sumbanan maoy subayon sa mga kandidato nga nidagan nga independente ug kadtong mga affiliated sa mga partido. Iyang gisulti nga ang ilang buhatan magsusi sa mga "accuracy" sa mga pangalan o kaha mga sayop. Human ang Oktubre 8, kadto lang "typographical" nga sayoop ang gitugtan nga korehian.

Kini human nga dunay mga taho nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nibakwi matud sa iyang COC alang sa pagka-mayor sa Davao City, giingong nibiyahe padulong sa tent city sa Manila Hotel uban ni Silvestre Bello III.

Gisulti sab ni Enumerables nga ila lang gidawat ang mga COCs apan wala mag-screen niini, basta ang mga porma saktong gisulatan ug dunay mga gipasukip nga mga kinahanglanong mga dokumento.

Dugang pa niya nga way nahitabon insidente sa kasamok o kaha kahasol atol sa gitakdang pagsang-at sa COCs. (Rojean Grace G. Patumbon)