'Accidental firearm discharge' gipasalig nga dili na masubli

GILAYONG nagpagawas og pamahayag ang Poblacion Market Central sa ilang opisyal nga Facebook page niadtong Lunes, Septyembre 22, 2025, human sa nahitabong aksidenteng pagbuto sa pusil nga dala sa usa ka security guard.

Base sa imbestigasyon, alas 2:30 sa hapon sa maong petsa, giila ang guwardiya nga si Zaldy, 29-anyos, lumad nga taga Verzuela, Poblacion, Agusan del Sur, ug temporaryo nga nagpuyo sa Zone 1, San Vicente, Buhangin, Davao City.

Nasayran nga samtang naglimpyo siya sa iyang gi-issue nga pusil nga Armscor 9mm pistol, kalit kini nga nibuto kini diin ang bala napadulong sa iyang wala nga palad ug nisugat sa salamin sa bungbong sa ilang opisina, hinungdan sa kadaut sa establisemento.

Gilayon siyang gitambalan sa safety officer ug gihatod sa Southern Philippines Medical Center (SPMC) alang sa tukmang medikasyon.

Niabot sab dayon ang Mobile J-56 sa MPU nga gipangulohan ni PSSg Henry Briones ug PCpl Arnel Aliviado sa nahitaboan sa insidente. Ang armas nga adunay magazine nga puno pa og unom (6) ka buhing bala, usa ka 9mm cartridge case ug usa ka deformed slug mao ang narekober sa crime scene.

Sumala sa Poblacion Market Central ang nahitabo usa ka accidental firearm discharge ug padayon nilang ginasubay ang mga safety protocols sa ilang security agency aron nga malikayan ang susamang insidente sa umaabot.

“Earlier today, an accidental firearm discharge by a security personnel occurred just outside our office showroom, resulting in minor injuries to the individual involved. We are reviewing our safety protocols with our security agency to help prevent such incidents in the future. The safety of our employees, tenants, and guests remains our highest priority.” (Jeepy P. Compio)