ACT-Teachers Davao nanawagan MPRE suspensohon

ANG Alliance of Concerned Teachers–Davao Region (ACT-Davao) nanawagan og psychological support alang sa mga magtutudlo ug mga estudyante nunot sa kusog nga 7.4 magnitude nga linog nga miigo sa Manay, Davao Oriental niadtong Oktubre 10, 2025.
Nabati usab ang linog sa pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao.
Si Reynaldo Pardillo, presidente sa ACT-Davao Union, nihatag og gibug-aton nga ang kaayohan sa mga bata ang kinahanglang maoy unahon, dili ang pagsunod sa administratibo.
Siya miingon nga ang blended learning kinahanglan nga magpadayon, ilabi na kay duna gihapo’y mga aftershocks, ug ang maong mga traumatic nga mga panghitabo nagkinahanglan og dinaliang psychological debriefing.
Nanawagan sab si Pardillo nga suspensohon dayon ang October Health MPRE (Mid-Year Performance Review Evaluation), nga dili lang mga estudyante, apil na ang mga magtutudlo, ang naapektuhan pag-ayo sa trauma.
"Yet DepEd is proceeding with performance evaluations, forcing traumatized educators to undergo assessments instead of receiving the mental health support they desperately need,” ingon ni Pardillo.
Gihatagan niya og gibug-aton nga ang ACT-Davao dili supak sa propesyonal nga kalamboan, apan batok sa usa ka sistema nga nagtratar sa mga magtutudlo nga mas sama sa mga makina kaysa sa tawo.
Gitataw niya nga samtang gipangayo sa gobyerno ang performance, dungan nga gihikaw niini ang katungod sa mga magtutudlo nga makabangon gikan sa trauma. (Rojean Grace G. Patumbon)