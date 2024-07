Aftershocks sa M7.1 linog padayon

LUWAS ang katawhan sa probinsiya sa Sultan Kudarat taliwala sa pagtay-og sa 7.1 magnitude nga linog alas 10:13 sa buntag, Huwebes, Hulyo 11, 2024.

Human nitay-og ang 7.1 magnitude nga linog sa Kalamansig, gisundan kini og 6.5 magnitude nga linog sa Palimbang nga giingong aftershock.

Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nga dunay gilawmon nga 722 kilometros ang linog og tectonic in origin.

Tungod sa kalawom niini, wala kaayo makaapekto sa katawhan ilabi na sa mga balay og mga gambalay.

Apan ang kakusog niini niabot sa Intensity IV sa Jose Abad Santos, Davao Occidental; Intensity III sa Mati City, Davao Oriental; Glan, Sarangani; Intensity II sa Maragusan, Davao de Oro; Tagum City, Davao del Norte; Libungan, ug Tulunan, Cotabato; Kiamba, Maitum, ug Malapatan, Sarangani; Koronadal City sa Koronadal, South Cotabato; ug General Santos City; ug Intensity I sa Davao City; Tantangan, South Cotabao; Lebak, Sultan Kudarat.

Apil sab ang Don Marcelino, ug Jose Abad Santos, Davao Occidental; Glan, ug Malungon, Sarangani nga dunay Intensity III samtang ang Tagum City, Davao del Norte; Digos City, Davao del Sur; Matalam, Cotabato; ug Cotabato City dunay Intensity II.

Intensity I sab sa Nabunturan, Davao de Oro; ug Davao City; Kidapawan City, Cotabato; Maitum, Sarangani; T'Boli, ug Tampakan, South Cotabato; Bagumbayan, Esperanza, Isulan, Kalamansig, Lambayong, ug Lebak, Sultan Kudarat; ug Bislig City, Surigao del Sur.

Samtang giingon nga hangtud karon nakasinati pa og sunod-sunod nga aftershocks ang Palimbang ug Kalamansig. (Edgar E. Fuerzas)