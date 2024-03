Agila nga 'Kalatungan' luwas na

GIPAHIBAWO sa usa ka opisyal gikan sa Philippine Eagle Foundation (PEF) nga ang bag-ohay lang naluwas nga Philippine Eagle “Kalatungan” gikan sa Bukidnon luwas na sa kakuyaw.

Gisulti ni Jayson Ibañez, PEF director of operations, sa paghinabi sa mga tigbalita niadtong Biyernes sa buntag, Marso 8, 2024, nga ang Philippine Eagle “Kalatungan” nga naluwas sa Sitio Balmar, Nabaliwa, Pangantucan, Bukidnon, Pebrero 25, nikaon na og maayo ug ang foundation walay nakitang problema sa iyang diyeta.

“So we think he is on his way to full recovery. Our veterinarians removed the two air gun pellets already,” tug-an niya.

Dugang pa niya nga ang foundation maghimo og dokumento sa katikaran ni Kalatungan.

Ang Agila nadiskobrehan niadtong Pebrero 24, luya ug nalikos sa bagon. Dali kining giluwas sa PEF ug gipailawom sa eksaminasyon ug xray.

Nadiskobrehan nga dunay duha ka perdigones (pellets) nga nalubong sa lawas ni Kalatungan, nagpasabo nga gipusil siya una pa siya nakita ug naluwas.

Si Kalatungan maoy usa sa daghang mga agila nga nahimong biktima sa pagpamusil og debomba.

Sa Bukidnon lang, aduna nay tulo ka kaso sa Philippine Eagles gipamusil gamit ang debomba sukad 2019.

Gikataho pa nga molusad ang PEF og educational campaigns kon asa naluwas si Kalatungan.

Nagtuo si Ibañez nga ang ginikanan sa agila naa lang sa duol, ug kini nga dakong katikaran alang sa paningkamot sa konserbasyon sa PEF tungod kay ang lugar maoy bag-ong natala nga teritoryo sa langgam.

Ang Philippine Eagle “Kalatungan” mao na ang ika-18 nga Philippine Eagle territory nga natala sa Bukidnon.

“Bukidnon holds the largest number of Philippine Eagle pairs in the whole Philippines. So again, this is the 18th pair and we are hoping to find the nests within the year,” positibong pahayag niya.

Bahin sa suwat sa PEF nga gipadala ngadto sa Department of Environment and Natural Resources-Davao Region (DENR-Davao) nga naghangyo sa pagpaabot og suporta sa aksiyon batok niadtong nagdagmal sa mga agila.

Matod ni Ibañez nga ang departamento hugot nga nagsuporta sa pagprotekta sa nasudnong langgam sa nasud.

“We think this is a very important step towards addressing our request and clamor for more protection of the eagles, banning of airguns, banning of jolen guns, and enforcing the law. It’s a very important foot at the door,” butyag niya.