Aktibidad sa pulis sulod KOJC way puas

GIANGKON ni Kingdom of Jesus Christ (KOJC) legal counsel lawyer Israelito Torreon nga ang Philippine National Police (PNP) nagdiskarga og daghang sinako sa semento sulod sa compound, usa ka adlaw human gipahibalo sa Senado nga mohimo og "ocular inspection" ug pagdungog sa publiko sa nahitabong operasyon sa pulis sa 30 ka ektaryang propedad.

Nag-post si Torreon og katikaran sa Facebook sa ika-12 na ka adlaw nga ronda nga gipasiugdahan sa PNP, nga nag-ingon nga dunay kapin 20 ka sako sa semento nga gidiskarga sa KOJC cathedral. Iya sab nga gipaambit ang daghang mga bidyu ug hulagway nga nagpakita kung giunsa paglusad sa pulis ang maong aktibidad nga wa moagi sa security scanner, nga nagdugang sa pangutana sa mga aktibidad sa pulis sulod sa propedad.

Samtang ang broadcast arm sa relihiyusong organisasyon, SMNI News, nagtaho nga ang mga pulis giingong nagmasa sa semento sulod sa Jose Maria College (JMC) basement nga dugay nang gipunting sa PNP tungod sa presensiya sa giinggong bunker ni Pastor Apollo Quiboloy.

Gipangatarungan sa PNP nga tanang mga ekipo nga dunay kabahin sa nagpadayon nga implementasyon sa warrant of arrest batok ni Quiboloy ug lain pang upat ka mga kaubang akusado di na kinahanglan nga mopailawom sa "scanning process".

“May scanner o wala, wala kaming ipapasok na mga gamit to plant an evidence. If may ipapasok man kami na gamit, it would be in aid dun sa ginagawa namin na pag-search kay Quiboloy," matud sa ahensiya.

Gibarogan sa PNP nga di tanang "tactical actions and plans" kinahanglan ipahibawo sa publiko, ilabi na sa mga miyembro sa KOJC, kay matud pa makadaut sa operasyon sa pulis. Apan ilang gipasalig nga mga pulis nga nalambigit sa mga aktibidad motuman sa "regular operating procedures" ug magtahod sa katungod sa tawo.

Niadtong Septyembre 3, gipahibalo sa Senado nga personal silang motan-aw sa nahitabo tali sa relihiyusong sektor ug sa gobyerno pinaagi sa paghimo og "ocular inspection and public hearing" sa KOJC compound sa Biyernes, Septyembre 6.

Ang pagsusi ug pagdungog, pangulohan ni Senador Ronald "Bato" Dela Rosa. Daghang mga senador gikan sa Committees on Justice and Human Rights, ug Public Order and Dangerous Drugs gilaumang motambong.

Kasamtangan, gihagit ni Torreon ang PNP nga mohatag og "proof of evidence" bahin sa giingong "tunnel activity" sulod sa compound sa tinguha nga matumbok ang lider sa simbahan.

Apan ang pulis nilantugi sa pangangkon ni Torreon, pinaagi sa pag-ingon nga tanang mga hulagway nga gipadala ngadto kaniya "edited and manipulated" aron tan-awon nga mora og tinuod.

Si Torreon ug mga tigbalita nisulay og adto sa JMC basement pinaagi sa pag-agi sa unang ganghaan apan gibabagan sa Civil Disturbance Management (CDM) squad sa PNP. Nisulay na sab sila sa laing duha ka mga ganghaan apan gipugngan gihapon.