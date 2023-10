Animal shelter club nasusi na'g balik

SUBLI nang gihimo ang pagsusi sa Happy Animals Shelter Club nga gimandoang sirad-an sa City Health’s Office.

Gikanayon sa CHO ug City Veterinarian's Office nga mihimo na og pagsusi'g balik sa puluy-anan sa mga hayop ala 1:00 sa hapon, Biyernes, Oktubre 20.

Sumala sa animal shelter club nga "confident and hopeful that all concerns raised by Davao City Health Office (CHO) can be resolved".

Kini ang pahayag nga gipadala ngadto sa SunStar Davao, ilabi na nga naningkamot sila nga mamentinar ang "highest standards of hygiene and cleanliness".

Ang shelter club gimandoan nga hingpit nang sirad-an sa City Government of Davao tungod sa "odor and noise nuisances", ug girekomenda nga mga hayop "to be transferred", human ang duha ka pakyas nga pagsusi.

Samtang gisulti sa CHO ngadto sa SunStar Davao nga duna silay himuong report. Apan mibalibad na sila nga motubag sa dugang mga pangutana bahin sa bag-ong gihimong pagsusi.

Kahinumdoman nga nakadawat ang CHO og daghan ug managlahing reklamo kon diin ang animal shelter gitaho nga “have an odor and noise nuisance”, hinungdan nga nagpagawas og daghang pahimangno ug pagsusi.

“Naa’y nag-lodge og complain, duha ka individuals against sa Happy Animals Club, so mao na siya ang basis namo na niadto ang inspector para to determine the veracity of the complaint,” saysay ni Luzminda Paig, CHO-Sanitation Division Chief sa Davao City Disaster Radio (DCDR), Oktubre 20.

Gikanayon sab ni Paig nga ang inspector gikan sa Davao City Health Office wa gitugtan nga makasulod makaduha ka higayon, samtang nisulay og susi sa maong dapit. Kini nahitabo niadtong Mayo 26 ug Hulyo 31 karong tuiga.

Samtang giklaro ni Paig nga mga iro nga girekomenda nga ibalhin di patyon sa dog pound. Ang pagsira nagkahulogan nga “only stop operations” sa animal shelter, busa ang ilang rekomendasyon nagsulti lang nga “only transfer the more or less 200 to 300 animals”.

Si Ken Amante, tag-iya sa animal shelter, nagsulti sa Facebook video nga di na sila makaluwas og lain pang mga hayop tungod sa mando gikan sa lokal nga panggamhanan nga hingpit nang isira.

Matud niya nga mga opisyal sa CHO, kinsa nagsira sa animal shelter nagkanayon, “they will confiscate their animals and take them to the dog pound”.

“Dili gyud na tinuod, wala gyud ing-ana. Ang recommendation namo is i-transfer ang mga dogs [from the animal shelter,” Paig bahin sa pahayag ni Amante.

Girekomenda sab niya nga mag-istoya sila ug sa shelter club aron nga mahiluna ang mga hayop.

Ang pagsira sa animal shelter nahimong "viral" human gi-post ni Amante ang video sa ilang Facebook page, nagpadayag og kabalaka nga ang pagsira usa ka “harassment”, tungod sa “baseless complaint” nga giduso sa ilang mga silingan.