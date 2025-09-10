Anti-drug campaign di molubad

GITAHO sa Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) ang dakong kalampusan sa ilang anti-drug campaign human makasakmit og gibanabana nga P17.2 milyon kantidad sa ilegal nga druga sa 328 ka operasyon nga gipahigayon sa tibuok Davao Region sa Agosto.
Ang usa ka bulan nga operasyon niresulta sab sa pagka-aresto sa 91 ka high-value individuals nga gituohan nga mga "key players" sa regional drug trade, uban ang 275 ka street-level pushers ug users.
Gikanayon sa mga awtoridad nga ang mga naaresto nagpakita sa gipalig-on nga koordinasyon sa kapulisan uban ang mga komunidad ug uban pang tigpatuman sa balaod.
Gidayeg ni PRO-Davao Director Brigadier General Joseph Arguelles ang way puas nga paningkamot sa iyang mga personahe, ug nagtin-aw nga ang ilang paglihok nagpahimug-at sa tibuok komitment sa puwersa sa kapulisan sa anti-drug directives ni acting PNP chief Lieutenant General Jose Melencio C. Nartatez Jr.
Gikanayon ni Arguelles nga matag operasyon nga ilang ilusad usa ka lakang nga magpaduol sa pag-angkon sa mas luwas ug "drug-free: nga komunidad.
Gipamug-atan sab sa mga awtoridad nga ang paggukod kabahin sa mas halapad nga estratihiya nga gitumong sa pagpuhag sa drug networks, nagpunting dili lang sa low-level users apan sa dagkong estraktura.
Gipasidan-an ni Arguelles ang mga indibiduwal kinsa padayon nga naglambigit sa pagpamaligya og druga nga ang kampanya mas ipursige pa sa mosunod nga mga bulan.
Ang gipalig-on nga mga operasyon nahitabo taliwala sa gibag-ong paningkamot sa nasudnong kagamhanan sa pagpalig-on sa rehabilitation programs ug community-based initiatives, nga magkomplementa sa law enforcement drive.
Nagbahad ang PRO-Davao nga ipadayon ang balanse nga lig-ong aksiyon sa kapulisan uban ang mga pamaagi nga magdasig sa mga komunidad nga isalikway ang durga ug subling magmugna og kinabuhi. (David Ezra Francisquete)