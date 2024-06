Application form sa City College dawaton na

USA ka dakong prebilihiyo sa taga Davao City gumikan kay ang City College of Davao (CCD) modawat og mga aplikante sa ilang bachelors programs karong Hunyo 3-14, 2024.

Kini ang gibutyag ni CCD President Wenefredo Cagape nga alang sa school-year 2024-2025, ang kolehiyo modawat na og 320 ka freshman students.

Kini nga mga estudyante makapili nga magpalista sa mga programa sa CCDs: Bachelor of Early Childhood (BECEd), Bachelor of Science in Entrepreneurship (BSEntrep), Bachelor of Technical-Vocational Teacher Education Major in Computer Programming, ug ang Bachelor of Technical-Vocational Teacher Education Major in Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration Technology.

“Starting next week, June 3-14, the submission of application for the city college. Then, screening will be on June 17-21. Then enrollment for first year will be on July 3-5, for new students,” ingon ni Cagape atol sa iSpeak media forum niadtong Huwebes.

Ang bag-ong mga estudyante gikinahanglan nga mosumite sa usa ka angay nga filled-out Application for Admission Form, PSA Birth Certificate, Recent Senior High School Report Card (SF9) o Appropriate ALS Certificate para sa ALS graduates.

Kinahanglan usab nilang pamatud-an nga sila mga residente sa Davao City nga gikan sa usa ka low income household pinaagi sa pagsumite sa Certificate of Residency nga gi-issue sa barangay government, Income Tax Return (ITR) sa duha ka ginikanan o Certificate of Low Income nga gi-issue sa Office of the Barangay Chairman.

Ang mga aplikante nga miyembro sa mga lumad nga grupo gikinahanglan usab nga mosumite og Certificate of Belonging to Indigenous Peoples Group.

Matud ni Cagape nga ang kolehiyo nagpahigayon sa ilang off-semester classes alang sa mga estudyante nga nagkuha og Bachelor of Science in Entrepreneurship. Dugang niya nga libre ang summer classes sa CCD, sama sa regular nga klase niini.

Ang enrolment alang sa mga estudyante sa sophomore sa CCD gikatakda sa Hunyo 29-31. Magsugod ang klase sa unang Lunes sa Agosto. (Jeepy P. Compio)