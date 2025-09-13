Area of responsibility sa Buhangin PS gipasalig nga luwas

NAGPASALIG ang Buhangin Police Station sa katawhan nga luwas ug hapsay ang kahimtang sa ilang area of responsibility (AOR) tungod sa mas gipakusgang operasyon alang sa seguridad ug istriktong implementasyon sa mga lokal nga ordinansa.
Gipahibalo ni Police Major Clarian Dave Toboso, acting station commander sa Buhangin PNP nga hugot ang ilang pagbantay sa mga lugar nga sakop sa ilang AOR, ilabi na ang istriktong pagpatuman sa liquor ban.
Matud pa ni Toboso, padayon ang ilang matag gabii nga pagpahigayon og mobile ug foot patrol sa mga residential area ug komersiyal nga establisemento nga posibleng anaa ang mga tawo ug adunay pagpamaligya og ilimnong makahubog.
Gawas sa liquor ban, mas gipakusgan pa gyud sa Buhangin PNP ang pagpahigayon sa Oplan Night Shield, usa ka operasyon nga tumong ang pagpugong sa krimen ug pagseguro sa kalinaw ug kahapsay matag gabii.
Nagkahiusa ang kapulisan ug barangay tanod sa pagbantay batok sa mga kalapasan sama sa curfew, pag-inom sa kadalanan, ug uban pang sobriety ordinances.
Nanawagan usab ang Buhangin Police sa publiko nga motabang sa kapulisan pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug pagpahibalo sa mga kalihokan nga makadisturbo sa kalinaw sa komunidad.
Ang Buhangin PNP nagpadayon sa ilang kampanya batok sa krimen ug ilegal nga kalihokan isip kabahin sa ilang serbisyo alang sa katawhan ug sa tibuok dakbayan sa Davao. (Jeepy P. Compio)