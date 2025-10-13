Asawa gipatay atubangan sa bana ug anak

MAGUINDANAO DEL SUR -- Dumot sa pamilya o rido ang gilantaw sa mga awtoridad nga motibo sa pagpamusil sa magpamilya alas 2 sa hapon, Sabado, Oktubre 11, 2025, sa Maguindanao del Sur.
Giila ang nakabsan sa kinabuhi nga mao si Guiani Mantikayan samtang luwas ang iyang bana nga si Abedin Mudal ug 3-anyos nga anak, mga nagpuyo sa Barangay Damatulan Nabalawag SGA-Barmm.
Sumala kang Rajah Buayan chief of police Captain Joel Lebrilla nga sakay ang mga biktima sa payong-payong nga motorsiklo sa Barangay Sapakan Rajah Buayan, Maguindanao del Sur.
Apan, kalit lang mibutho ang duha ka wala mailhing mga suspetsado ug gipusil si Mantikayan gamit ang kalibre .45 nga pistola.
Gisunod sa pagpunting ang iyang bana ug anak apan mikagar ang armas og wala mibuto.
Misibat dayon ang mga namusil sakay sa motorsiklo sa diha nga nagresponde ang mga sakop sa Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT).
Patay gilayon ang babaye nga naigo sa iyang ulo samtang luwas ang iyang bana ug anak.
Gihingusgan karon sa kapulisan sa Rajah Buayan ang imbestigasyon sa pagpamusil sa mga biktima. (Edgar E. Fuerzas)