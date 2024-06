ASF gihugtan sa pagpaniid

AGI'G tubag sa direktiba ni Cotabato Governor Emmylou “Lala” Taliño-Mendoza, ang buhatan sa Office of the Provincial Veterinarian sa pakig-alayon sa mga lokal nga kagamhanan ug ubang stakeholders, aktibong nagpahigayon og higpit nga surveillance ug monitoring ug information education campaign aron makontrol ang pagkaylap sa kagaw sa African Swine Fever (ASF).

Gawas sa gitakdang random blood testing nga ipatuman sa probinsiya ug local government units (LGUs) sa mga baboy sa lain-laing lungsod sa probinsiya sa mosunod nga mga adlaw.

Gilihok usab dayon niini ang mga tawag ug taho gikan sa mga tag-iya sa baboy, barangay health animal providers (BHAP), mga opisyal sa barangay ug mga concerned citizen nga nagtaho sa mga gidudahang kaso sa ASF sa ilang dapit.

Tungod niini, duha pa ka kompirmadong kaso sa ASF ang natala sa mga barangay sa Idaoman ug Poblacion sa President Roxas human nagpositibo sa blood testing.

Nanawagan karon ang kagamhanang probinsiyal sa tanang Cotabateño nga motabang sa pagsumpo sa ASF nga gikonsiderar nga dakong hulga sa industriya sa baboy ug sa sektor sa agrikultura. (Edgar E. Fuerzas)