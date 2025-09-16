Asik-Asik Falls hagbay nang gisirhan apan wa gituman

GIBARUGAN karon sa Barangay Council sa Carmen, Baguio District sa Davao City nga dugay na nilang gisirado ang Mini Asik-Asik Falls tungod sa posibleng mahitabo ugaling magsige og ulan nga moresulta sa pagkusog sa tubig sa sapa.
Sumala ni Kapitan Socrates Estomata nga nahinabi sa dxDC RMN Davao, gipahibalo na nila sukad pa Marso 2024 ang pagdili sa pagpangaligo sa maong lugar.
Apan daghan gihapon ang wala mituman sa mando, hinungdan nga natino ang hulga sa kaluwasan sa mga tawo.
Matud pa sa kapitan, ang kalit nga kusog nga tubig maoy hinungdan sa makalilisang nga aksidente nga nahitabo niadtong Septyembre 14, 2025.
Sa maong insidente, walo ka mga tawo ang naanod sa tubig, lima kanila ang nakit-an nga naligo mismo sa Mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen, samtang ang tulo pa nakit-an gihapon sa sapa nga sakop sa Barangay Tambobong.
Sunod adlaw, Septyembre 15, narekober ang duha ka mga biktima nga taga Buhangin ug laing tulo pa ka residente sa Barangay Tambobong.
Gipasabot usab sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) nga delikado gyud ang maong dapit.
Matud sa hepe nga si Ret. LtCol. Alfredo Baloran, gi-konsidera kini nga “danger zone” tungod kay dali ra modako ang tubig nga gikan sa mga tributary sa Talomo River.
“Walay kasegurohan ang lugar. Bisan walay ulan sa pipila ka bahin sa siyudad, posible gihapon nga kalit lang modako ang tubig nga moagi diha,” sumala ni Baloran.
Tungod niini, gipahimangnoan sa mga opisyal ang tanan nga dili na gayud mangaligo o magpabugnaw sa Mini Asik-Asik Falls. Gilauman usab sa barangay ug CDRRMO nga motuman ang katawhan aron malikayan ang dugang pang trahedya. (Jeepy P. Compio)