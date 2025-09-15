Asik-Asik Falls 'off limits' na

PAGKAHUMAN sa insidente sa Asik-Asik Falls nga niresulta sa pagkamatay sa tulo ka indibiduwal ug pagkawala sa pito pa, gilayong gidid-an sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ang publiko sa pagbuhat og bisan unsa nga aktibidad sa maong lugar nga nahimutang sa Purok 9, Barangay Carmen, Baguio District, Davao City.
Sumala ni retired Lieutenant Colonel Alfredo D. Baloran, hepe sa CDRRMO, gikonsiderar nga “danger zone” na ang maong lugar tungod kay dali lamang modako ang tubig nga gikan sa dagkong tributary sa Talomo River.
“Ang area delikado gyud na siya nga lugar, wala gyud na siya gina-recommend nga leisure alang sa atong mga kaigsuonan nga mangaligo, magpabugnaw, kana nga area gi-consider na nato nga danger zone kay naay times nga kung mokusog ang ulan naa gyu’y bigla nga moabot nga kusog nga tubig diha,” ingon ni Baloran sa pagkighinabi sa mga tigbalita kagahapon sa buntag.
Dugang gipasabot sa opisyal nga bisan walay ulan sa ubang lugar sa Davao City, posible gihapon nga mokusog ang tubig sa busay, hinungdan nga delikado alang sa mga buot nga mangaligo niini.
“Asik-asik falls is an upspring area of the Talomo River, kung mokusog ang ulan didto ug bisan walay ulan sa ubang dapit sa Davao, mapadulong ang tubig didto kay kining Talomo River daghan ni siya og tributary alang sa tubig,” ingon ni Baloran.
Kahinumdoman, nakuha na ang patay’ng lawas sa usa ka 12-anyos nga babaye sa Barangay Cawayan, Calinan District, ug usa ka 13-anyos nga batan-on nga gianod sa sapa sa Barangay Malagos, Baguio District, Lunes sa buntag, Septyembre 15, 2025. Napalgan usab ang lawas sa usa ka 47-anyos nga lalaki nga giilang si alyas Noel sa Barangay Riverside, Calinan District.
Subay sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office (DCPO) gikan alas 12 sa udto niadtong Dominggo, pito pa ka mga indibiduwal ang padayon pang gipangita human gi-report nga naanod sa kusog nga bul-og sa tubig sa maong busay sa Carmen, Baguio District.
Natanggong sab ang kapin 12 ka mga tawo sa laing dapit sa sapa apan naluwas kini pinaagi sa joint rescue operations sa Urban Search and Rescue (USAR) sa Central 911 ug sa PNP-Search and Rescue (SAR) ug mga volunteer rescuers gikan sa mga pribadong grupo.
Nagpahimangno ang CDRRMO sa katawhan nga dili mosulod sa lugar ug likayan ang pagpahigayon sa pagpangaligo o recreational activities sa maong falls aron malikayan ang susamang katalagman.
Giawhag usab ang barangay councils sa Carmen ug Tamayong, uban sa mga security cluster ug ang Bantay Bukid nga istriktohon nga ipatuman ang pagdili sa maong area. Ang katawhan gipahibalo nga magmatngon ug mosunod sa pahimangno sa mga awtoridad.
Kahinumdoman usab nga niadtong Pebrero 2022, nasuta na, matud pa, nga delikado sa pagbaha ug pagdahili sa yuta ang maong lugar base sa mapa sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) - Mines Geosciences Bureau (MGB) Davao Region.
Hinungdan nga delikado alang sa mga turista sa katalagman, labi na kung dunay kusog nga pag-ulan diin lakip sa mga nasuta sa delikado sa baha ug pagdahili sa yuta ang Barangay Carmen ug ang Barangay Tamayong.
Gisulayan og kuha sa Superbalita Davao ang bahin sa mga nahisgutang barangay apan wala pa kini mihatag og pamahayag sanglit nagpadayon pa sila nga nakiglambigit sa mga hintungdang ahensiya nga mipahigayon og retrieval operation sa nahisgutang lugar. (Jeepy P. Compio)