Awtoridad nagpasidaan batok sunog

NAGPAHIMANGNO ang mga awtoridad nga likayan ang mga butang nga mahimong hinungdan sa sunog human sa insidente nga nahitabo sa usa ka tindahan sa Purok Mahayahay, Matina Pangi Diversion Road niadtong Miyerkules, Septyembre 3, 2025.
Matud sa natala sa Talomo Police Station 3 nga base sa na-record sa blotter entry 2025-09-7010 ni Police Staff Sergeant Ramel Antigra, nadawat ang report sa sunog alas 2:14 sa hapon gikan sa Central 911.
Dali usab nga nitubag ang Mobile Patrol 2550 nga gimando ni Police Staff Sergeant Ferd Pongase aron masuta ang sitwasiyon ug buhaton ang angay nga aksiyon.
Ang tag-iya sa nasunog nga establisemento, giila nga si Irish Aiko, 35-anyos, kasado, ug lumulupyo sa Solariega Subdivision, mitug-an nga nakita ni Eduardo Canoy ang pagsugod sa siga sulod sa stockroom, hinungdan sa ilang dali nga pagpanawag sa 911.
Ang mga sakop sa Matina Crossing Fire Rescuers, Matina Pangi Fire Rescuers, Balusong Fire Volunteers, ug mga personel sa Bureau of Fire Protection (BFP) ug Central 911 nga gipangulohan ni FO1 Arnel Brillantes sa Talomo Fire Station, dali usab nga mitubag ug napalong ang kalayo alas 3:05 sa hapon. Wala'y kaswalti nga natala.
Subay sa imbestigasyon ni FO1 Brillantes, gituohang electrical short circuit ang hinungdan sa sunog nga nagbilin og kadaut nga mokabat sa P50,000.
Tungod niini, giawhag sa BFP ang tanan nga seguruhon nga hapsay ug luwas ang mga electrical wirings sa panimalay ug negusyo.
Dili sab ipasobra ang paggamit sa extension cords ug segurohong kalidad ang mga electrical devices.
Ipalayo sab ang mga flammable materials sa mga kusina ug suga. Mag-andam kanunay ug fire extinguisher ug kabalo sa paggamit niini.
Tawag dayon sa 911 kung adunay makita nga kalayo o pagsugod niini.
Padayon ang imbestigasyon sa BFP aron masuta ang tibuok detalye sa insidente. (Jeepy P. Compio)