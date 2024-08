Babaye gipatay sa pulis sa Davao City

TINGKAGOL sa prisohan sa Mandug Police Station (PS13) ang pulis nga nagpusil-patay sa giingong iyang uyab ala 1:45 sa kaadlawon, Agosto 7, 2024, sa Purok San Miguel, Monseda Compound, Barangay Indangan, Davao City.

Daling girespondehan sa mga pulis sa Mandug Police Station ang nadawat nga tawag sa nagpakabana nga molupyo kinsa nitaho sa insidente sa pagpamusil aron nga masusi ang hitabo.

Subay sa imbestigasyon, nailhan ang biktima nga si Justine May Villaroja, hamtong ang pangedaron, ug molupyo sa Dumanlas, Barangay Buhangin, Davao City.

Samtang ang gitumbok nga suspek nga giingong dunay kapuyo, mao si Patrolman Alvin John Tayamin, hamtong ang pangedaron, aktibo nga sakop sa Philippine National Police (PNP) ug kasamtangang nakadestino mismo Mandug PNP ug molupyo sa Kidapawan City, Cotabato Province.

Hinuon, si Tayamin boluntaryong nisurender ngadto sa iyang mga kabaro human sa insidente.

Dugang gikanayon sa imbestigasyon nga bandang ala 1:30 sa kaadlawon sa maong adlaw, base sa pahayag sa saksi, nagtagay og ilimnong makahubog ang suspek ug biktima.

Apan ang duruha nagkalalis kung diin si Tayamin nagpusil sa biktima tumong sa nawong hinungdan sa hinanali niyang kamatayon.

Narekober sa kapulisan sa lugar ang usa ka basiyo sa bala gikan sa 9mm nga pistola ug ang 9mm Taurus nga dunay serial number TMR02481 ug magazine nga dunay karga nga dose ka mga buhing bala gikan mismo sa posisyon sa suspek.

Sa gipagawas nga pahayag ni Police Colonel Hansel M. Marantan, acting DCPO director, gikanayon niini nga nasubo siya sa wala damhang insidente kon diin usa ka pulis nigamit sa iyang pusil batok sa usa ka sibilyan. Ug nangayo sab siya og pasaylo ngadto sa pamilya sa biktima tungod sa nahitabo.

Sulti niya nga ang pulis nga nalambigit sa maong insidente gitanggal na sa estasyon samtang gihimo ang makuti nga imbestigasyon.

Giingong ang insidente nahitabo tungod sa personal nga butang, apan di kini katarungan nga dunay makalas nga kinabuhi nga sibilyan.

"While I am prepared to take full responsability if this incident is found to be connected to the official duties of our personnel, initial indications suggest a personal matter was involved. However, this in no way justifies the loss of a civilian life," tataw sa pahayag ni Marantan.

Hinuon, gimandoan na niya ang station commander sa Mandug Police Station nga mohimo og makuting imbestigasyon sa kaso ug gipaseguro nga tukmang kaso ipasaka batok sa suspek nga pulis.

Nitunol sab og pahisubo ang opisyal ngadto sa nagbangutan nga pamilya ug gipasalig niini nga mahatagan og hustisya ang gidangatan sa biktima.

Gibutyag sab ni DCPO spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon nga asuntong Murder ang ipasaka batok sa suspek.

Patay'ng lawas sa babaye gidala ngadto sa Rivera Funeral Homes alang sa dugang disposasyon. (RGV, Wenz G. Mendoza)