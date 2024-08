Babaye nga niyagaw sa Ironman priso

ARESTADO ang usa ka babayeng nagmotorsiklo human nga gilapas niini ang "road closure rules" nga gitakda sa mga awtoridad atol sa Ironman 70.3 sa Siyudad sa Davao Dominggo, Agosto 11, 2024.

Giingong usa ka 28-anyos nga negusyanteng babaye ang gidakop human wala misunod sa gitakdang sumbanan sa mga pulis sa nagkadaiyang regulasyon sa Traffic Rules and Road closure alang sa eklusibong "bike lane" atol sa IRONMAN 70.3 sa Darong, Sta Cruz, Davao del Sur.

Nadakpan sa ginsakpan sa Traffic Enforcement Unit (TEU) bandang alas 11:30 sa buntag sa maong adlaw si Kriszelle Ann Maton Cabo, college graduate, ug molupyo sa Block 5, Mc Cleod Street, Brgy. Daliao, Toril, Davao City tungod sa kalapasan sa Article 151 sa Revised Penal Code ug sa mga probisyones sa Republic Act 4136 ug RA 10054 nga nahitabo sa Crossing GTH, Brgy. Toril Poblacion, Toril, Davao City.

Gikanayon nga bandang alas 8:05 sa buntag sa maong adlaw, samtang nagpadayon ang Ironman 70.3 Triathlon, ang suspek nga si Cabo, kinsa nagmaneho sa NMAX Yamaha nga motorsiklo, kolor dark blue, nagdala sa plaka L769DF, pugsanon nga misulod sa "bike lane" sa maong kompetisyon.

Gisubay niini ang GTH Crossing padulong sa McArthur Highway sa may Bago Aplaya ning siyudad samtang mga awtoridad nalinga sa pag-atiman sa emerhensiya, hinungdan nga ang nakadestino nga mga bantay sa maong dapit maoy nagpahunong kaniya.

Apan inay nga mohunong, mas mipabulhot pa hinuon kini og padagan sa iyang motorsiklo padulong sa habagatang bahin sa Davao del Sur ug gibalewala ang mga pulis.

Dali dayong gigukod sa personahe sa TEU, kinsa naa sa duol sa insidente, si Cabo ug giwarningan siya nga mohunong apan gibalewala gihapon kini.

Human sa pila ka minutos nga ginukdanay, nadakpan ra gyud ang suspek sa may national highway kanto sa Crossing Aplaya de Obosa, Brgy. Darong, Sta. Cruz, Davao del Sur.

Kasamtangan siyang gipriso sa Toril Police Station aron pasakaan og tukmang mga kaso.

Apil sa ipasakang kaso batok kaniya nga kalapasan sa Article 151 sa Revised Penal Code mao ang pagmaneho og motorsiklo nga way driver's license, pakyas sa pagsul-ob og helmet, counter flow, di luwas nga pagmaneho ug kapakyas sa pagpresenta og Official Receipt gikan sa Land Transportation Office ug Certificate of Registration sa motorsiklo nga iyang gimaneho.

"With the swift response of our security detail at the area, the violator was immediately apprehended and fortunately no participants of the said event was hurt or injured during the said incident. Likewise, we remind the public that Davao City Police Office will always be diligent in performing our duties especially in ensuring the safety and security of the general public in special events that will happen in Davao City particularly in this Kadayawan season. No violator or anyone who plans to cause harm or disrupt the peace and order in the city will be exempted," sumala ni PMAJ Sheryl Yu Bautista, acting station commander sa Toril PNP.

Apan bisan pa sa maong hitabo, giingong ang kalihukan sa IRONMAN 70.3 hapsay ug nagmalinawon, sumala pa sa Baliok Police Station pinaagi sa pagdumala sa Ground/Acting Station Commander nga si Police Major Harold S Untalan.

Sumala pa nga moabot sa 4,533 ang gipakatag nga mga pulis ug uban pang mga nibantay sa gibanabana nga 10,000 ka mga tawo nga nidugok sa kalihukan. (Uban sa taho sa Davao City Police Office)