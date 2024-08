Badlungong drayber's taksi i-sumbong

GIAWHAG sa Civil Aviation Authority of the Philippines-Davao (Caap-Davao) ang katawhan kinsa nakasaksi o nakasinati mismo sa mga badlungon nga drayber sa taksi gikan sa Davao International Airport (DIA) nga isumbong kini gilayon ngadto sa mga awtoridad.

Si Rex Obcena, manedyer sa Caap-Davao, nagbutyag sa paghinabi kaniya sa GMA Super Radyo Davao niadtong Miyerkules, Agosto 14, 2024, nga bisan pa sa ilang higpit nga sumbanan batok sa mga badlungon nga drayber sa taksi, duna gihapoy makalusot niini

“Dili man gyud nato na 100 percent ma-assure kasi I have to be very honest na naa gihapon mga gahi ug ulo. Kini ang problema man gyud ani paggawas sa airport didto gyud na mahitabo kanang mga unpleasant na mga aktibidades sa atoang mga taxi driver,” pagtataw niya.

Apan namatikdan ni Obsena nga nihit siyang makadawat og reklamo gikan sa mga pasahero bahin sa drayber sa taksi nga nalambigit sa ilegal nga praktis, bisan tuod kung ang ilang buhatan padayon nga nakatala og mga kaso og mga abusadong drayber, ilabi kadtong nagbiyahe gawas sa airport.

Gipasalig niya nga ang ilang buhatan padayon nga nakig-alayon uban ang Land Transportation Office (LTO), Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), Public Safety and Security Office (PSSO), ug sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) aron kombatihon ang ilegal nga mga aktibidades sa mga drayber sa taksi.

Gitug-an niya nga ang DIA nag-implementar og "feedback system" isip solusyon sa isyu sa mga badlungon nga drayber sa taksi ug mga reklamo sa mga pasahero madawat na karon pinaagi sa centralized system inay sa Davao City Reports. (Rojean Grace G. Patumbon)